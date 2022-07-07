上半年強積金跌近13% 歷來最差

整體強積金維持逾1萬億水平

6月份及第二季強積金分別下跌3.02%和7.29%，整體強積金規模維持於逾1萬億元水平，成員平均帳戶結餘仍在健康水平。按類別投資，去年跑贏大市的美股基金上半年跌逾兩成，為表現最差類別。中港股票基金上半年跌近一成，不過6月份轉賺3.01%，為期內唯一錄得正回報的資產類別。

富達基金：下半年應減持股票 增持現金

富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恆表示，經濟不穩仍困擾市場走勢，投資者下半年應減持股票並增持現金，亦可考慮較長存續期的主權債以分散風險。積金局則表示，自強積金成立21年以來，有14年錄得正回報，錄得負回報的年度其後通常亦能夠回升。年率化淨回報率為3.1%，仍較同期年率化通脹率1.8%為高。該局建議，計劃成員應定期審視強積金投資組合，並根據個人的投資目標和風險承受能力等因素作出相應調整。