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上半年強積金跌近13% 歷來最差

標籤：經濟

【明報專訊】強積金研究機構積金評級指，上半年強積金錄得歷來最差半年回報，累跌近13%；6月底強積金成員平均帳戶結餘估計跌至約23.05萬元，按年減少2.72萬元。6月份及第2季只有中港股票錄正回報，該行指，從歷史走勢看，市場已接近見底。富達基金指出，經濟前景不穩，建議投資者下半年應持保守取態。積金局回應指，強積金過去21年中，有14年正回報，年率化淨回報依然高於同期通脹。

整體強積金維持逾1萬億水平

6月份及第二季強積金分別下跌3.02%和7.29%，整體強積金規模維持於逾1萬億元水平，成員平均帳戶結餘仍在健康水平。按類別投資，去年跑贏大市的美股基金上半年跌逾兩成，為表現最差類別。中港股票基金上半年跌近一成，不過6月份轉賺3.01%，為期內唯一錄得正回報的資產類別。

富達基金：下半年應減持股票 增持現金

富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恆表示，經濟不穩仍困擾市場走勢，投資者下半年應減持股票並增持現金，亦可考慮較長存續期的主權債以分散風險。積金局則表示，自強積金成立21年以來，有14年錄得正回報，錄得負回報的年度其後通常亦能夠回升。年率化淨回報率為3.1%，仍較同期年率化通脹率1.8%為高。該局建議，計劃成員應定期審視強積金投資組合，並根據個人的投資目標和風險承受能力等因素作出相應調整。