信保局上年賠償減78％ 買家拖數佔六成

當局延長支援措施有效期

年內，信保局的受保業務總額為1341.02億元，按年增加2.6%。收入則按年增加7.6%，錄得3.13億元。當局全年溢利按年增加9.9%至2.34億元，當中逾三成為承保收入，貢獻收入7612萬元；餘下為投資收入1.58億元。截至今年3月底，信保局的資本及儲備合共為26.72億元，按年增加2.2%。

受保市場方面，以美國佔受保業務總額30.7%最多，其次為中國內地的佔比29.2%，以及英國的佔3.9%。

受保產品方面，電子產品為最大受保產品類別，業務總額按年上升3.5%。紡織及成衣和電器分別上升29.3%和下跌23.5%，位列第二及第三。

信保局諮詢委員會主席吳宏斌表示，多國政府以巨額借貸應對疫情，全球債務水平已達歷史新高，預期將繼續攀升。雖然環球經濟前景偏淡，當局會繼續保障香港出口商，支持企業發掘新商機。