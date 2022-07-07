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金價午夜前跌穿1740美元 資金續避險 美匯指數20年新高

【明報專訊】經濟前景不明，資金繼續流入美元避險。美匯指數昨高見107.26，續創20年新高。雖然黃金也是避險資產，惟美元強勢令其他貨幣受壓，影響黃金對其他國家投資者的吸引力。現貨金在周二急跌逾2%，跌穿每盎司1800美元的支持位後，昨午夜前跌穿每盎司1740美元，跌至去年9月底低位。歐元兌美元昨跌穿1.02，續刷新20年低位。

人力等經營成本高企，令美國服務業活動增長放慢。美國6月ISM非製造業指數回落至55.3，是20個月低位，但數值仍高於分析師預期的54.3。美國5月JOLTS職位空缺總數為1125萬個，與4月上修至1168萬個的數字相比有所下滑。5月有595萬人被計入失業人口，意味每名可應聘的工人，配對1.9個職位空缺，比例仍接近歷史高位。市場等待聯儲局凌晨公布6月會議紀錄，為7月的加息幅度尋找更多線索。美股三大指數早段窄幅上落。英國反壟斷機構昨表示，將研究微軟（美：MSFT）收購動視暴雪（美：ATVI）的交易，會否損害消費者的選擇空間。初步調查將於9月1日完成，屆時將決定是否對該交易作進一步調查。微軟股價昨早段升1%，動視暴雪則跌0.8%。

布蘭特期油曾跌穿每桶100美元

德國5月工廠訂單意外恢復增長，泛歐Stoxx 600指數昨晚反彈1.8%。布蘭特期油昨晚曾跌穿每桶100美元，是4月底以來首次。高盛在內等大行此前指出，油價跌過龍，即使經濟衰退令需求減少，油市供應不足仍未解決。

美國債市周三相對波動，早段資金湧入債市，美國2年期、5年期及10年期國債孳息率均曾跌穿2.8厘，而美國30年期國債孳息率更曾跌穿3厘，但午夜前不同年期的國債孳息率均顯著回升。不過美國2年期國債孳息率，與10年期國債孳息率昨晚繼續倒掛（見圖）。倘倒掛持續較長時間，往往被視為經濟可能轉弱，甚至衰退即將來臨的信號。

美2年與10年期債息續倒掛

彭博社匯編數據顯示，全球黃金ETF周二減少逾31萬盎司持倉，出貨值約5.48億美元。這已是全球黃金ETF連續第5天減少持倉，令今年淨買入水平降至只有586萬盎司。全球ETF持有的黃金總量今年增6%至1.037億盎司，是3月中以來最低。

環球央行加息的前景，令沒有利息收益的黃金失去吸引力。金價跌至9個月低位，令亞太區金礦股受壓。澳洲最大金礦商新峰礦業（Newcrest Mining）（澳：NCM）昨跌6.6%，中國黃金國際（2099）昨跌5.3%，紫金礦業（2899）昨跌3.1%。中金國際及紫金均跌至3個月低位。

全球黃金ETF周二減31萬盎司持倉

市場人士指出，在加息環境，有其他替代品比黃金更具吸引力，黃金和白銀近期技術走勢完全看淡，促使部分投資者沽空期貨市場。經濟衰退的風險，也導致工業金屬受壓。銅價周二跌4.2%，跌至19個月的最低收市價後，周三最多跌近5%。鋁、鎳、錫價格也在下滑。

（綜合報道）

[國際金融]