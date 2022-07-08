郭氏家族基金申報增子公司持股新地

僅持一手500股新地股份

郭氏家族持有的匯豐信託基金（C.I.）每次會定期自願申報，據基金昨日申報，旗下新增一家名為Karrick Limited的離岸註冊公司，並由基金透過兩家公司持有Karrick Limited合共70%股份，惟未有披露餘下持股30%的第三方身分，亦無法知道安排是否涉及家族成員持股安排。該公司目前僅持有一手新地股份，市值4.7萬元。

翻查資料，郭氏家族過往亦曾透過匯豐信託基金增設持有小量新地股份的子公司，數量介乎2000至4500股之間，惟該批公司皆由基金全資持有，未見有其他第三方參與持股。

目前郭氏家族透過信託基金持有34.84%新地股份，並設有多家子公司持股（見圖），以昨日收市價計，市值約942.45億元。郭氏家族早年開始分配家族持有的新地股權，初期先向第二代的郭氏三兄弟，包括郭炳湘、郭炳江及集團主席郭炳聯透過轉讓子公司，各自獲分配約7%公司股權。至2017年，基金再向郭炳聯家族轉讓一家持股約7%的子公司；翌年基金再向郭炳江兒子、集團執董郭基煇轉讓另一家持有新地約7%股權的子公司Thriving Talent Holdings。

市場人士料基金持股逐步平分

有市場人士估計，家族基金過往的安排，似乎是逐步將基金持股平均分配予郭氏三兄弟及其家人，只是當中各有快慢；不過，值得留意的是，2017年向郭炳聯轉讓股份，其後不再計入家族基金控制範圍內，反映他擁有股份實際控制權；做法上與其後郭基煇獲分配股份，惟基金申報持股做法卻似乎反映對該公司仍有控制權，兩者略有不同。