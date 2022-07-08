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前ESG部門主管許淑嫻入稟告港交所

【明報專訊】港交所（0388）ESG部門疑爆離職潮，年初至今已有3名與ESG業務相關的高層離職。彭博昨日引述消息報道，港交所兩名發展ESG業務的高層請辭；至於今年初離任的ESG部門主管許淑嫻，昨日更入稟勞資審裁處控告港交所，法庭將於今早審理，惟暫未知具體控告內容。

港交所ESG業務兩高層離職

據報道，兩名離職高層分別是戰略策劃主管Till Rosar及新興業務發展部聯席主管馬俊禮（Julien Martin），二人工作與ESG業務相關。

港交所發言人確認二人將離開集團另覓發展，感謝他們的貢獻並祝願一切順利。港交所表示，ESG業務將改由市場聯席主管蘇盈盈領導。

另據司法機構網站資料，上任僅20個月便離職的港交所綠色及可持續發展金融前主管許淑嫻，因勞資糾紛而控告港交所，事件罕見。港交所發言人回覆本報查詢時不予置評。許淑嫻向彭博社承認控告港交所一事屬實，但拒絕進一步評論。

報道提到，此案件將是港交所逾10年來最矚目的勞資案件，為港交所留住人才、吸引人才帶來壓力。集團行政總裁歐冠昇2月時曾表示，愈趨激烈的人才爭奪戰及本港疫情防控措施，令港交所正面臨更高的人才流失率。

許淑嫻是瑞銀集團前高管，在擔任ESG部門主管之前，職位是港交所上市科首席營運總監。

英媒指歐達禮或任英FCA主席

另外，據英國傳媒Sky News報道，本港證監會行政總裁歐達禮有機會出任英國金融行為監管局（Financial Conduct Authority）主席，接任今年初離職的Charles Randell。歐達禮自2011年10月出任證監會行政總裁，在2019年曾表態於2020年約滿離任，但2020年5月接受港府邀請繼續留任，直至2023年9月30日。