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新股續冷 今掛牌3股暗盤齊潛水 3股今截孖展 德銀天下未足額

【明報專訊】近來多家新股在本港市場招股，但冷鋒似乎仍然持續。今日掛牌的3隻新股昨日於暗盤全面受挫，表現疲弱。據耀才暗盤，當中認購熱度最高的內地雲服務公司玄武雲（2392）收跌3%，一手帳面蝕95元；物管股魯商服務（2376）挫逾6%，一手帳面蝕185元；「B股」（未盈利生物科技公司）潤邁德醫療（2297）微跌1.3%，一手帳面蝕80元（見表）。

明報記者 葉翠

魯商服務每手帳蝕185最傷

玄武雲每股6.24元定價，近招股價上限水平，集資淨額約1.84億元；魯商服務每股5.92元定價，近招股價下限水平，集資淨額1.38億元；潤邁德以每股6.24元上限定價，集資淨額7890萬元。此外，另有3隻新股今日截孖展，綜合多家券商數據，微創腦科學（2172）是近期罕有頗受歡迎的新股，孖展錄近24倍超購，中國石墨（2237）亦有11倍超購，惟德銀天下（2418）仍未見足額認購。

GEM（前稱創業板）年初至今未見公司上市，業界要求改革聲音不絕。財經事務及庫務局長許正宇在立法會會議上表示，港交所（0388）已於去年就GEM的功能和定位展開檢討，並已在上市委員會下成立專責小組處理相關工作。許表示，港交所積極參考各地類似市場的經驗，包括近年內地中小型及創新企業融資平台，即科創板、創業板和北交所的發展，惟未有就檢討擬定確切時間表。

許正宇表示，專責小組工作涉及多個層面，例如研究提升現時股票流動性；發掘適合透過股票市場融資但未能達到主板或現時GEM上市門檻的潛在發行人來源；評估潛在發行人來源的市場吸引力和流動性。

許正宇：港交所已成立專責小組檢討GEM

此外，許續指，會一併審慎考慮市場相關意見，包括重設簡化轉板機制、吸引創新公司上市、與內地市場建立互聯互通、增設第二上市途徑、提升上市公司有關環境、社會及管治（ESG）的披露標準等。