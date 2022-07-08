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信達再起訴潘蘇通 追討逾74億債務

【明報專訊】中國信達（1359）向高銀金融（0530）大股東潘蘇通追債15億元（人民幣，下同）一事，據信達公告指，雙方的合伙企業已取得該筆15億元債務的勝訴判決，惟由於潘蘇通一方仍未償還款項，故已再向法院起訴潘蘇通一方，要求對方承擔尚未償還的本金74億元及利息、罰息、複利等還款義務。

稱合伙企業有權變賣高銀天津名下地產等

同時，潘蘇通一方亦需承擔未償債務擔保義務，合伙企業有權就高銀天津名下部分地皮建築物及建設用地使用權、廣州鑫富大（現更名為廣州富大）100%股權及松日資訊100%股權折價或就拍賣、變賣所得價款優先獲得賠償。法院昨日已受理上述訴訟。

信達現時評估，訴訟於現階段不會對其業績及財務狀况造成重大不利影響，亦不影響正常經營。

翻查信達前次披露向潘蘇通追債15億元的公告，當時信達要求潘氏一方除了承擔15億元債務外，亦申請要求潘旗下的松日資訊承擔質押擔保責任，查封、扣押和凍結潘蘇通一方的名下資產。當時法院亦已受理該訴訟，並裁定准許執行財產保全。

信達與潘蘇通的糾葛，於當年仍未私有化的高銀地產（前上市編號0283）旗下唯一、且聲稱投資達100億美元的內地項目「新京津‧高銀天下」。期後項目多次傳出資金不足停工，更被傳媒形容為「大白象」工程，至2015年底潘氏決定將項目部分股權售予信達，整個項目規模達180億元，當中信達投資90億元，合伙期為4年。