匯立銀行推智能理財顧問服務 100元入場

李家達表示，GoWealth沒有設置鎖定期，認購費用為1.5%，當中沒有贖回費及行政費等其他費用，起始門檻亦僅為100元，目的是為吸引客人開立及嘗試服務。客人可透過服務設定理財目標，選擇投資組合建議、基金買賣，以及追蹤理財目標達至「Set Track Goal」三步。他續稱，過去兩個月的測試表現理想，已有6.5萬內部員工人次率先體驗制訂理財目標流程。

成立兩年 淨利息收入已扭虧

匯立銀行於疫情期間開立已有兩年，李家達表示，該行的淨利息收入已於年初轉虧為盈，上半年業務表現理想，較去年下半年的收入更大增10倍，預期今年底貸款餘額按年增長3倍，至明年底可達到淨服務費及淨利息收入佔總體收入各半。此外，該行將最快於今年底或明年首季推出結合科技元素的保險業務，惟暫時不考慮推出信用卡服務。