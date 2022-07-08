moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

匯立銀行推智能理財顧問服務 100元入場

【明報專訊】虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）宣布，由即日起推出智能理財顧問GoWealth，設於該行的應用程式內，提供一站式智能理財顧問服務。產品提供12個標準投資組合，當中包括基金經理安聯投資、貝萊德等，利用人工智能模擬組合在逾萬個不同市况下長達50年的前瞻走勢，評估最適合的投資建議。匯立銀行行政總裁李家達表示，GoWealth服務是集團開始財富管理業務的首步，未來會繼續探討市場上有關業務的發展空間。

李家達表示，GoWealth沒有設置鎖定期，認購費用為1.5%，當中沒有贖回費及行政費等其他費用，起始門檻亦僅為100元，目的是為吸引客人開立及嘗試服務。客人可透過服務設定理財目標，選擇投資組合建議、基金買賣，以及追蹤理財目標達至「Set Track Goal」三步。他續稱，過去兩個月的測試表現理想，已有6.5萬內部員工人次率先體驗制訂理財目標流程。

成立兩年 淨利息收入已扭虧

匯立銀行於疫情期間開立已有兩年，李家達表示，該行的淨利息收入已於年初轉虧為盈，上半年業務表現理想，較去年下半年的收入更大增10倍，預期今年底貸款餘額按年增長3倍，至明年底可達到淨服務費及淨利息收入佔總體收入各半。此外，該行將最快於今年底或明年首季推出結合科技元素的保險業務，惟暫時不考慮推出信用卡服務。