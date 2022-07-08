moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

凱雷新亞洲基金 中國投資比例減半

【明報專訊】據彭博社引述消息報道，美國私募基金凱雷因地緣政治風險上升和中國監管不確定性，決定縮減中國投資比例。該公司新推的基金規模達85億美元，為新成立的第六支亞洲基金，中國敞口由原來的佔比40%至50%，大幅減半至20%至40%。凱雷駐香港發言人拒絕回應事件。

報道稱，早前中國大規模的封控措施令投資者對中國的增長前景產生懷疑，加上在中美貿易、人權和股份上市等問題上未有解決，加劇了對投資者退出中國市場的擔憂。在過住數十年中，凱雷為中國最大的外國投資者之一，而該批基金亦是凱雷在亞洲最大的基金。凱雷總計在中國投資了105億美元，當中包括收購連鎖餐廳、物流和生物技術公司的股份，亦有投資麥當勞的當地業務、字節跳動、和譽醫藥及信立泰藥業。

或擴韓東南亞澳洲等投資規模

知情人士表示，該基金在中國投資比例降低，反映了在韓國、東南亞和澳洲等其他市場的投資規模將會擴大，相關交易活動亦會增加。凱雷另外第五隻亞洲基金於印度市場投資佔比達45%，更為首次超越中國市場。

根據市場研究公司Preqin數據顯示，專注投資於內地的美元計價基金，於今年首季僅籌集了14億美元，是自2018年以來的最低水平。此外，知情人士曾於4月指出，哈佛大學的捐贈基金正在考慮縮減投資。