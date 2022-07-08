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佐丹奴盈喜 料上半年多賺逾五成

【明報專訊】佐丹奴（0709）昨日發盈喜，預計上半年純利介乎0.9至1.01億元，較去年同期的0.5億元增長52%至68%。集團指出，利潤顯著上升因銷售自2021年第四季起持續改善，尤其是東南亞和海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）市場，加上各國政府疫情管理措施有所放寬，以及有效成本控制措施所致。

佐丹奴昨收市報1.83元，跌0.54%，較全面要約價1.88元低2.7%。集團表示，東南亞及澳洲作為集團最大的市場，今年首季銷售額共錄得3.18億元，按年增長12.4%，GCC的銷售額亦升22.0%至1.33億元，整體銷售額亦因為東南亞市場及GCC放寬的社交距離措施和旅行限制後顯著改善，按年增長5.5%。至於港澳銷售額不斷縮減，首季按年下跌近35%至5400萬元，僅佔整體銷售額的5.9%。

港澳銷售額續減 首季按年跌35%

不過，佐丹奴早前獲大股東鄭家純家族旗下周大福控股提出全面收購，每股作價1.88元，據指大股東認為行業競爭激烈，急需作出改變，但不會撤換原有管理層，將共同檢視並改進營運架構。

集團第二大股東、獨立股評人David Webb曾公開指出，作價遠低於公司實際價值，鄭氏家族試圖在香港零售復蘇前，通過此要約增持佐丹奴權益至50%，以排除競爭性投標過程，股東應拒絕該要約。