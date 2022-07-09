moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

港交所前高層許淑嫺稱遭職場欺凌

【明報專訊】港交所（0388）綠色及可持續發展金融前主管許淑嫺入稟勞資審裁處申索，向港交所追討酌情花紅及股份獎勵，合共涉款約538萬元。案件昨日首次聆訊，許淑嫺在庭上透露，任職期間曾投訴面對職場欺凌，多名港交所高層牽涉其中，當時港交所獨立調查，惟其後僅指申訴並不成立，未有提供報告的全部內容。案件押後至10月20日再訊。

追討538萬花紅獎勵

案情指，港交所「反覆無常且不合理地」運用酌情權拒絕發放相關薪酬，亦未按慣例發放理應在限期後歸屬的股份。港交所代表不同意指控，表示本案涉及複雜的法律事實、涉款遠超審裁處以往處理的金額，加上其中涉及的股份獎勵未必以折現方式發放，以致審裁處可能無法處理。

被指拒交完整調查報告 港交所拒評

許淑嫺在庭上透露，她在任時，在年終工作表現評估期間，「突然」遭上司更改工作期望目標，以致她認為整個表現評估程序不當，其後在去年底就此向港交所申訴。

案情又指，港交所調查後不久便解僱許淑嫺，當時許已在港交所任職9年。此外，港交所提供予她的調查報告被嚴重刪節，並拒絕給予未經刪減的報告。港交所回覆本報表示不予置評。

翻查資料，許淑嫻於2001至2011年在瑞銀工作，主要負責法務及合規範疇，她在2013年加入港交所出任上市部營運總裁（COO），2020年5月被調至市場部出任綠色及可持續發展金融主管，直至今年初離職。

另外，港交所代表提出，與訟雙方背後均有律師代表協助，牽涉法律費用，因此申請把案件轉介高等法院審理。審裁官要求雙方以書面陳辭表明支持或反對轉介，並提供相關支持文件。許淑嫺已表明反對轉介。