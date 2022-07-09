潘蘇通拖欠信銀80億 高院頒令破產

據稱潘一方研上訴

潘蘇通發言人回覆本報查詢清盤一事時稱無回應。案件呈請人為中信銀行天津分行、信銀國際（中國）北京分行及信銀國際，答辯人為潘蘇通，被申請清盤公司為潘旗下的Silver Starlight。

翻查資料，潘蘇通100%持有Silver Starlight，潘蘇通在2017年經Silver Starlight私有化高銀地產。

據高院判辭顯示，中信銀行曾向Silver Starlight提供80億元貸款以私有化高銀地產，貸款方提供高銀地產旗下兩幅天津地皮作為抵押，潘蘇通則擔任貸款擔保人。不過，Silver Starlight其後只償還部分逾期利息，因此呈請人於去年入稟向Silver Starlight及潘蘇通追討欠款。

Silver Starlight則曾另提訴訟，要求禁止中信銀行一方提出清盤呈清，因中信銀行前高層曾與潘蘇通達成口頭協議，表示中信銀行一方會為天津地皮尋找買家，並將出售所得用於清償債務，惟銀行最終未有兌現承諾。而法院早前已裁定，拒接納Silver Starlight的說法，其上訴經審訊後遭駁回。