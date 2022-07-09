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民企內房銷售無起色 世茂6月挫七成

【明報專訊】內地近月雖頻頻出招救樓市，但民企內房6月賣樓仍未見起色，仍大跌六至七成。當中已違約的世茂（0813）公布，集團2022年6月份的合約銷售額為95億元（人民幣，下同），較2021年6月份的310億元，按年跌69.4%。世茂2022年首6個的合約銷售額為437.7億元，較2021年首6個月的1528億元，按年跌71.4%。

寶龍富力禹洲跌逾六成

寶龍地產（1238）公布，集團2022年6月份的合約銷售額為42.2億元，較2021年6月份的105.37億元，按年跌60%。寶龍地產2022年首6個月的合約銷售額為232.41億元，較2021年首6個月的530.39億元，按年跌56.2%。

富力地產（2777）公布，集團2022年6月份的合約銷售額為46.7億元，較2021年6月份的126.1億元，按年跌63%。富力地產2022年首6個月的合約銷售額為265億元，較2021年首6個月的650.8億元，按年跌59.3%。

禹洲集團（1628）公布，集團2022年6月份的合約銷售額為40.31億元，較2021年6月份的110.18億元，按年跌63.4%。禹洲2022年首6個月的合約銷售額為209.48億元，較2021年首6個月的527.12億元，按年跌60.3%。

新城發展（1030）公布，集團2022年6月份的合約銷售額為139.91億元，較2021年6月份的230.25億元，按年跌39.2%。新城發展2022年首6個月的合約銷售額為651.6億元，較2021年首6個月的1176.64億億元，按年跌44.6%。