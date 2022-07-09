大新確認三菱日聯沽9.9%持股 日農林中央金庫接手 合作拓農產品出口

明報記者 歐陽偉昉

大新金融早市一度高開0.6%，不過及後跟隨銀行股轉跌，收市報22.95元，下跌2.34%，子公司大新銀行跌1.09%，收報6.38元。據聯交所資料顯示，三菱日聯已於周二（5日）將所持約3163.79萬股或9.9%大新金融股權，以每股24.25元完成出售，套現7.67億元，折算市帳率為0.25倍；另據大新昨日公布，農林中央金庫已持有集團9.9%股權，意味已接手三菱日聯脫手的大部分股權。

每股24.25元出售 套7.67億元

交易完成後，三菱日聯餘下31.96萬股或0.11%股權，將於明年3月底止財年結束前出售。該行前身三和銀行在2000年以9.38億元入股大新金融13%股權，並在2008年以4.71億元認購大新新股，增持至15.51%。不過，三菱日聯在2019年進行策略檢討後，將約5%股權回售予大新，加上在2020年再沽出大新持股，合共套現6.9億元，今次交易完成後累計套現逾14億元。

三菱日聯公告，作為經營計劃主要戰略的一部分，從戰略性和資本效率角度檢視其資產組合，2019年出售部分持股後，考慮到經營環境轉變，經慎重檢討決定出售所有持股，結束與大新金融資本和業務合作關係，但稱大新仍為該行在港重要合作伙伴。大新金融主席王守業表示，感謝三菱日聯長期互惠的商業合作，雖然於大新金融的持股有變，但期待未來保持良好的業務關係。

王守業：感謝三菱日聯互惠合作

農林中金入股後，獲大新金融委任其代表出任非執行董事，並與大新銀行簽訂商業合作協議，在外匯、融資協調、業務介紹和收購合併諮詢等業務進行合作。農林中金是日本全國金融機構，向日本農業協同組合（JA）、日本漁業協同組合（JF）和日本林業主協同組合（JForest）成員，以及上述行業的公司和從業員提供融資，於日本和海外參與不同類型的借貸與投資。截至去年底，該行總資產為106.14萬億日圓（約6.1萬億港元）。