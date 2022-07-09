moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

內地6月乘用車銷量按年增22%

標籤：經濟

【明報專訊】全國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）昨日表示，受惠多項汽車促銷政策帶動，6月乘用車銷量「勝預期暴增」。6月乘用車銷量按年升22.6％至194.3萬輛，按月升43.5％，升幅明顯加快。當中新能源汽車銷量再創新高，以比亞迪（1211）銷量跑出。不過， 累計上半年乘用車銷量仍按年跌7.2％至926.1萬輛，減少71.5萬輛。乘聯會預計，政策拉動消費的效果將按月減弱，預計7月淡季汽車銷量按年增速放緩。

乘聯會數據顯示，6月新能源汽車銷量按年升1.3倍至53.2萬輛，按月升47.6％；上半年銷量達224.8萬輛，按年升1.2倍。乘聯會表示，供給改善，疊加油價上漲，而電價鎖定帶動電動車訂單表現火爆。

乘聯會料7月淡季銷量增速放緩

乘聯會指出，6月新能源乘用車市場創歷史新高，以比亞迪單月銷售13.4萬輛領先市場，其次為特斯拉（Tesla）的7.89萬輛和上汽通用五菱的4.95萬輛。事實上，比亞迪6月新能源銷量佔全部，月內並未有售出燃油車。

乘聯會續稱，政府的傳統燃油車市場車購稅減半政策給力，加上地方促消費高潮期疊加，月內銷量表現較強。據6月各車企公布的產銷報告，車企銷量按月增幅明顯改善，當中以東風汽車（0489）升幅領先，按月升六成，其次吉利汽車（0175）按月升逾四成。但與去年同期比較，由比亞迪跑出，按年大升1.6倍，廣汽（2238）升41.2％；相反，東風按年僅升3.7％，長汽（2333）升幅更不足1％。

料政策拉動消費效果按月減弱

乘聯會稱，本月乘用車產能力強，預計產銷按年實現兩成左右的增長，可實現淡季不淡的良好局面 。乘聯會預計，政策拉動消費的效果按月減弱，疊加7月的市場淡季，料7月按年增速將較6月放緩。