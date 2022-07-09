美新職強勁 勢再大手加息 美匯高企107以上 科技股受挫

失業率3.6％ 維持50年低

穩健的就業數據，反映聯儲局仍有條件大幅加息遏抑通脹。聯儲局理事沃勒（Christopher Waller），與今年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard，圖）周四均表示，支持本月再加息0.75厘。沃勒預計，聯儲局在9月仍會加息半厘，使利率達到令經濟增長放緩的水平。芝商所（CME）的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員押注本月加息0.75厘或以上的概率達百分百，而9月加息半厘或以上的概率同樣百分百。

巴郡再增持西方石油

加息預期令美匯指數維持在107以上。在非農數據公布前，美匯指數昨高見107.8，續創20年新高。此外，對利率敏感的美國兩年期國債孳息率原約2.9厘，數據公布後曾逼近3.15厘，而美國10年期國債孳息率則接近3.1厘。不過2年期與10年期美國國債孳息率曲線自周二起一直倒掛。債息上漲，拖累科技股及其他對利率敏感的高增長行業股價早段下滑，納指早段跌逾1%，道指跌逾百點。受美元強勢影響，現貨金昨晚在每盎司1740美元以下徘徊，本周價格跌近4%。

國際油價昨晚輕微向上，但本周累計仍要下跌。「股神」巴菲特投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B）申報，再增持西方石油（美：OXY）股票，持股比例增至18.7%。目前合共持有1.754億股西方石油，價值約108億美元。巴菲特不斷增持，令市場猜測他最終可能會買下整家公司。

裁員集中科技利率敏感行業

通脹高企之際，美國工人平均時薪在6月按年增長5.1%，略高於經濟師預期，不過升幅已較5月回落0.2個百分點。儘管部分美國企業上月宣布裁員，但到目前為止，裁員主要集中在科技及對利率敏感的行業，例如房地產。與此同時，很多企業仍面臨招聘困難的問題。把失業人口加上放棄尋找工作及找不到全職而被迫兼職的廣義失業率，由7.1%跌至6.7%。

上月大部分非農新增職位來自教育及衛生服務，就業職位增長9.6萬個。其次是專業和商業服務，就業職位增7.4萬個。不過穩健的就業數據，與美國消費者開始縮減支出、房屋建設正在放緩，以及製造業生產下降等疲弱數據形成反差。

（綜合報道）

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