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安倍經濟學撐量寬 幣策走向現不明朗

【明報專訊】遭槍擊身亡的日本前首相安倍晉三，是日本央行實行超級寬鬆貨幣政策的重要支持者。外界揣測其遇襲身亡，可能令日本央行重新考慮調整政策。由於槍擊事件為市場帶來不確定，促使投資者購入日圓避險 ，安倍昨天上午中槍後，日圓兌美元一度漲0.5%，見135.3，不過其後回落至135.8。

安倍遇刺後 日圓曾漲

案發時剛好處於日本股市午休，日經指數上午收市時升1.4%，升至26,869.82點。午後開市升幅收窄，收市僅微升0.1%，報26,517.19點。

安倍早在2013年就選擇黑田東彥擔任日本央行行長，並在當時引入「安倍經濟學」（Abenomics），目的是通過前所未有的貨幣寬鬆政策、靈活的財政支出及監管改革，提振日本的疲弱經濟。安倍曾表示，日本央行就是政府的子公司。即使安倍在2020年9月以健康理由下台，央行的超級寬鬆政策仍基本不變。現任首相岸田文雄一直與安倍的「央行附屬政府」言論保持距離，但繼續支持安倍任內已推行的央行政策。

市場人士指出，安倍被視為寬鬆政策的精神支柱，可能是造成日圓昨天大幅波動的原因之一。部分市場策略師指出，倘安倍離世促使央行重新考慮政策，日圓可能持續上漲，將不利日本股市；不過經濟學家普遍認為影響有限。三菱UFJ研究諮詢公司分析，日本央行不太可能加息，或改變寬鬆路線，岸田文雄已制定自己的經濟議程，且到目前為止一直支持日本央行。

隨着聯儲局加快加息，而歐洲央行也準備開啟加息周期，使堅持超級寬鬆政策的日本央行與主流央行背道而馳，令日圓持續偏軟。為抑制利率上升，日本央行6月購買的政府長債金額達16.2萬億日圓（約9359億港元），創單月新高。有分析認為日本央行持有的日本國債愈多，收緊政策就愈困難。

（綜合報道）

[國際金融]