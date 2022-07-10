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馬斯克指假帳戶「報細數」 棄購Twitter 分析：理據不足以取消協議 或壓價後成交

標籤：經濟

【明報專訊】全球首富、特斯拉（Tesla）（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）上周五（8日）通知Twitter（美：TWTR），中止總值440億美元的「天價」收購案，稱Twitter對虛假和垃圾帳戶數據作出虛假及誤導性陳述，經分析後認為比例遠高於5%，嚴重違反協議多項條款。Twitter回應，將會循法律途徑按原定條款完成交易。有分析認為，即使有理由懷疑Twitter作出虛假陳述，但馬斯克叫停交易的理據薄弱，目前市價較收購價低35%，料最終或在重新議價後，以八折成交。

明報記者 蔡穎霖

據美國證交會披露文件，馬斯克上周五向Twitter發信，指他在5月以來多次要求公司提供有關虛假和垃圾帳戶的數據，以作獨立評估，惟Twitter提供的數據不完整，亦限制收購團隊接入數據庫作分析。他又質疑Twitter在簽訂協議前，未有透露平台有5%的mDAU（可獲利每日活躍用戶）為虛假或垃圾帳戶，稱該行作出虛假及誤導性陳述。

此外，Twitter近日先後解僱兩名關鍵高層，以及裁減三分之一人才招聘團隊，違反保持業務架構完好無缺的條款。

馬斯克指大量裁員違條款

馬斯克今年5月中已宣布擱置收購Twitter，有待該公司證明虛假和垃圾帳戶佔比少於5%。馬斯克在信中提及，經專家顧問對Twitter提供的資料進行分析後，堅信虛假和垃圾帳戶比例遠高於5%，有理由相信Twitter「報細數」，更斥公司主觀且隨意地進行估算。

Twitter股價上周五跌半成

受消息拖累，Twitter上周五股價跌半成，盤後再跌4.8%至35.04美元，特斯拉盤後則升2.4%至770美元。

Twitter：有信心在法院勝訴

Twitter董事長泰勒（Bret Taylor）回應，董事會將致力按照原定價格和條款完成交易，並計劃採取法律行動執行協議，宣稱有信心可在法院勝訴。

有分析指出，馬斯克要在法院勝訴，毋須按協議支付10億美元違約金，需要證明交易發生了「預期以外的基本、永久性不良事件」。

不過，美國杜蘭大學法學院公司治理教授利普頓（Ann Lipton）認為，雖然有很多理由懷疑Twitter作出虛假陳述，但不足以構成取消協議的理由。

分析：收購價或降兩成

Wedbush Securities分析師艾夫斯（Daniel Ives）估計，馬斯克有六成機會完成收購Twitter，但通過重新談判，將收購價減至每股42至45美元，即較原價降低17%至22.5%，馬斯克單方面終止交易並支付「分手費」的機會有35%，而按原價完成交易的機會只有5%。