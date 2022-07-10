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Google傳分拆廣告業務避反壟斷訴訟

標籤：經濟

【明報專訊】在全球反壟斷風氣下，科企「拆骨」的情况蔓延至美國。《華爾街日報》昨引述消息人士報道，Google為避免遭到美國司法部的反壟斷訴訟，計劃將其網站和應用程式（App）廣告拍賣及投放業務，分拆成為母企Alphabet（美：GOOG）旗下的獨立公司，估值或達數百億美元。

強調沒出售或退出業務計劃

消息人士表示，目前未能確定今次的分拆能否讓美國司法部滿意，此前美國司法部的反壟斷官員已表明，希望Google對其廣告業務進行深入的結構改革，而非單純改變商業營運模式。Google主導數碼廣告市場，當局稱該行濫用數碼廣告經紀人和拍賣者的地位，將業務集中在其網站上，損害了競爭對手利益，因此長期對Google進行調查。

Google回應，公司正持續跟監管機構接觸，希望能釋除其疑慮，並強調目前沒有出售或退出廣告科技業務的計劃。該行又稱該業務競爭激烈，廣告商和發行人有更多選擇。美國司法部則沒有作出回應。Alphabet上周五（8日）微升0.7%，收市報2403.37美元。

報道又提到，當局或在今夏，對Google廣告科技業務提起反壟斷訴訟。2020年11月，美國司法部聯同11個州向Google提出反壟斷訴訟，指控其濫用自身優勢，在互聯網搜尋等業務上危害公平競爭，為1998年對微軟（美：MSFT）提出反壟斷訴訟後，20多年來最大宗的反壟斷訴訟。