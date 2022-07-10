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內地上月CPI升2.5% 見兩年高

標籤：經濟

【明報專訊】國家統計局公布，6月份居民消費價格（CPI）按年上升2.5%，創2020年7月以來最高，較市場預期的2.4%為高，按月則持平。扣除食品和能源價格的核心CPI，按年則上升1%，升幅比上月擴大0.1個百分點。能源價格上升為內地通脹的主要來源，汽油和柴油價格按年分別上升33.4%和36.3%，整體非食品價格上升2.5%，升幅較上月擴大0.4個百分點，影響CPI上升約2.01個百分點。

豬肉價重回上升周期 按月升2.9%

過去影響CPI上升較多的食品價格，6月份上升2.9%，升幅比上月擴大0.6個百分點，影響CPI上升約0.51個百分點。豬肉價格近月重新回到上升周期，6月價格雖按年下跌6%，但按月上升2.9%。豬價是影響內地CPI的重要因素，2019年至2020年因為豬價周期上升，帶動通脹一度升逾5%。過去數月封城期間，鮮果鮮菜價格因物流受阻而急升，6月份按年仍升19%和3.7%，但按月則已跌4.5%和9.2%。

工業生產者出廠價格（PPI）6月上升6.1%，高於市場預期的6%，但低於5月份升幅6.4％，升幅連續第8個月回落，見2021年4月以來新低，按月則持平。與能源開採相關行業的PPI錄較大升幅，石油和天然氣開採按年升54.4%，按月也升7%，不過工業生產相關的行業則下跌，黑色金屬冶練PPI按月下跌3.1%，按年則跌3.7%。

高盛報告指出，能源價格上升皆為推動CPI和PPI上升的主要因素。該行預期，因為豬肉減少供應帶動豬價在7月急升，加上新冠疫情防疫放寬增加消費需求，預期CPI按年通脹將會加快，而PPI通脹則會因為去年高基數而繼續回落。