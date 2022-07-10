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儲局議息成員半數支持月底加0.75厘

標籤：經濟

【明報專訊】美國上周五公布6月非農就業人數增加37.2萬個，遠超預期的26.8萬個，支持聯儲局繼續大幅加息以遏止通脹。近期市場憂慮美國經濟步向衰退，美國2年以上國債債息上周曾跌穿3厘，不過受就業數據刺激，2年期債息上周五回升3.07%至3.11厘，10年期國債亦升2.86%至3.08厘。

以利率期貨計算，市場預期聯儲局於7月加息0.75厘的機率高達92.4%，而在9月再加0.75厘的機率亦較一周前增17.6個百分點，至31.4%。

美債息重上3厘 美股偏軟

就業數據強勁，亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克 （Raphael Bostic）上周五表示支持在本月底加息0.75厘，目前已有半數公開市場委會員成員支持上述加幅。紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）則表示不反對大手加息，目前利率仍低於遏止通脹所需的水平，重申當局致力將通脹恢復至2%，美國今年經濟增長或會低於1%。

雖然加息預期升溫，不過美股上周五表現平穩，納指上升0.1%，收報11,635點，連升第五日，全周升4.6%，扭轉上周4.13% 的跌幅。標指跌0.1%，收報3899點，道指跌0.2%，收報31,338點，不過全周分別上升1.9%和0.8%。

恒指夜期上升0.07%，報21,742點，高水16點。ADR港股比例指數則微跌0.3%，收報21,664點。

分析：標指3800至4200點徘徊

美國銀行策略師Michael Hartnett表示，股市下跌及經濟衰退不能改變聯儲局加息風向，認為熊市還沒有結束，預期標指在今夏將會在3800點至4200點徘徊，不會出現反彈。不過他預計，美國會在2023年開始減息，屆時市場偏好將由大宗商品轉向科技股。