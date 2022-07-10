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澳門明起「封城」抗疫 分析：濠賭股續長期受壓

標籤：經濟

【明報專訊】澳門持續出現新冠疫情新症，澳門政府昨日宣布，自周一（11日）起暫停賭場等所有工商活動及場所營業，只餘下超市和藥房等運作，為期一周至18日結束。多隻澳門賭業股自6月24日獲延賭牌至年底後，至上周五錄逾一成反彈，分析認為即使封城如期結束，疫情反覆也會令濠賭股繼續長期受壓。

葉尚志：餐飲旅遊航空股也不利

雖然澳門6月中爆發新一輪疫情，但濠賭股在2020年爆疫後持續低殘，未有進一步大幅下挫，反而6月底賭牌獲延長後，金沙（1928）至上周五累升達23.58%，而永利（1128）和銀娛（0027）也反彈逾13%。第一上海首席策略師葉尚志表示，周一開市後，早前短期炒作濠賭股反彈的資金沽貨，股價難免向下殺，也不排除之後跌穿上月中的低位。另外，消息影響市場氣氛，對濠賭以外的餐飲、旅遊、航空股也有不利影響。即使澳門可在下周一成功解封，葉尚志認為新冠疫情反覆，及後濠賭股股價也將繼續在低位徘徊，難以反彈。然而，他不認為濠賭股會跌穿在3月時跟隨大市一同下跌的低位，因為現時濠賭股估值低殘，被吸引買入的長期資金，已充分預期澳門未來持續受困於疫情，行業不會在短期內改善，所以未必會因今輪疫情沽出。

此外，內地在上周五錄得371宗新冠疫情新症，其中上海錄得59宗，是為5月底解封以來的新高，其中1宗是在隔離管控以外發現，當局昨日新增兩個疫情高風險區，以及和40個中風險區。