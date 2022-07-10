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炒通脹變憂衰退 大宗商品陷熊市

【明報專訊】美國聯儲局近期一再釋出就算犧牲增長也要遏抑通脹的鷹派信號，一時間押注大宗商品價格上漲的「通脹交易」突然退潮，「衰退交易」隨之興起，令大宗商品價格顯著回落。追蹤23種大宗商品價格的彭博大宗商品現貨指數（Bloomberg Commodity Spot Index）曾在上周三（6日）落入熊市，較6月高位下挫超過20%。標普高盛農產品總收益指數（S&P GSCI Agricultural Prices Index）自5月中創歷史高位後已下跌28%。倫敦金屬交易所（LME）追蹤6種工業金屬價格的指標，自3月見頂以來下跌三分之一。由汽油到小麥等各種商品價格都在下跌，反映市場憂慮經濟停滯將損害需求。

資料來源：彭博社、金融時報

大宗商品價格此前屢創新高。由於新冠疫情緩和，市場需求增加，而新能源及礦業產能投資不足，加上俄烏危機爆發加劇了供應限制，令大宗商品牛氣冲天。雖然多數大宗商品的供應仍然緊張，但需求放緩的前景及流動性收緊，令市場情緒逆轉。

美匯指數創20年新高 大宗商品價格受壓

市場愈發憂慮聯儲局為遏抑通脹將導致經濟衰退，對冲基金經理近期對大宗商品價格上漲的押注，降至近兩年來最低水平。避險資金帶動美元飈升，美匯指數上周升穿107續創20年新高，也導致以美元計價的原材料變得更為昂貴，令大宗商品價格受壓。

太平洋投資管理公司（PIMCO）大宗商品投資組合經理Greg Sharenow表示，考慮到供應仍然緊張，大宗商品價格卻跌至俄烏危機爆發前的水平，反映市場反應過度。高盛指出，全球供應缺口尚未解決，油價因經濟衰退的擔憂而出現超賣。

不過從中長期來看，大宗商品將受到疲弱的前景影響。摩根士丹利行政總裁高聞（James Gorman）預期，美國經濟陷入衰退的可能性約五成。花旗分析，各國央行收緊貨幣政策，以及消費者需求轉弱，令全球經濟陷入衰退的可能性逼近50%。花旗警告，如果經濟出現衰退，油價可能會在年底前跌至每桶65美元。

多數市場人士亦看淡今年下半年的工業金屬走勢。LME上周三的銅價跌至每噸7500美元左右，今年以來跌逾20%，較4月所創的每噸1.06萬美元以上歷史高位顯著回落。大宗商品經紀商Marex的數據顯示，對銅的空倉押注，目前處於2015年以來最高水平。

銅價今年跌逾20% 對銅空倉押注7年最高

資產管理公司Ninety One投資組合經理切夫利（George Cheveley）表示，長期能源轉型在3個月前推動銅價創歷史新高，如今投資者的注意力已轉向對需求前景的擔憂。對冲基金是近期推動大宗商品價格下跌的主要力量，它們沽出長倉合約，並進行沽空。

大宗商品研究機構Peak Trading Research研究主管惠特科姆（David Whitcomb）稱，對冲基金正從大宗商品市場撤走資金，市場出現大量清算。總部位於倫敦的Florin Court Capital表示，近幾個月在沽空於中國交易的鋅、鎳、銅，以及煉鋼原料鐵礦石等。Florin Court創辦人Doug Greenig表示，這些空倉是基於中短期價格下跌的勢頭，因為市場開始關注經濟硬着陸的風險。

逾15萬份農產品期貨合約被清算

私募基金Aspect Capital表示，自5月初以來一直沽空銅、銀、鐵礦石和鋼鐵等大宗商品。在農產品領域，Aspect Capital也沽空糖和可可，最近對小麥也建立一些空倉。美國商品期貨交易委員會（CFTC）報告稱，在截至6月28日當周，合共153,660份農產品期貨合約被清算，價值82億美元。根據Peak Trading Research的數據，這是有紀錄以來第二大長倉倉位被拋售。

[企業地球村]