moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

第二上市股最快今季納港股通 籌備中業界：勢在必行 只待內地批准

【明報專訊】港股成交持續走弱，市場除寄望中概股回流上市，更期待第二上市中概股能納入互聯互通買賣，藉此引入內地投資者刺激氣氛。財政司長陳茂波上月曾透露，正積極游說內地監管機構，准許全部中概股供北水買賣。有會計界人士向本報透露，業界實際上正為第二上市股份作籌備工作，有關方案「勢在必行」，毋須額外諮詢市場，目前只待內地監管機構批准，估計今年第三或第四季有望開通。

明報記者　葉翠

中金早前發表報告，估計若第二上市中概股成功納入港股通，以截至5月初的16隻第二上市股份計，將帶來合共449億元的潛在資金流入。當中，多家科網龍頭貢獻最大，阿里巴巴（9988）、京東（9618）、網易（9999）及百度（9888）分別可引來191億元、87億元、44億元及36億元（見圖1）。

中金報告 料吸資449億元

近年中港兩地金融市場愈趨緊密（見圖2），信永中和香港管理合伙人盧華基表示，將第二上市中概股納入互聯互通買賣有助加強兩地股市流動性，尤其可吸引內地基金及散戶資金流入港股，也能進一步吸引中概股回流，相信下半年會是回歸高峰期。

不過，資深投資銀行家溫天納則對政策有所保留，他坦言，中概股固然有備受追捧的大型股，但亦不乏一些成交量低、少人問津的股份，股價容易震盪，投資者未必接受到較高的風險。

港交所發言人表示，今年初優化了海外發行人上市制度，以能夠有序、高效地處理打算以第二上市回流亞洲，以及作首次公開招股的申請。港交所正積極制定一系列新方案，以確保市場和上市機制保持高度吸引力、受到良好監管，並具備國際競爭力，如有新進展將向市場另作公布。

至於不少市場聲音憂慮中概股回歸或對港股流動性造成壓力，安永亞太區上市服務主管蔡偉榮直言，若逾260隻在美上市中概股全數搬來港股交易，「當然食唔晒」，但相信它們不會一窩蜂回流。他續稱，對中美雙方談判保持樂觀，因大量中企從美國退市均會對雙方造成相當打擊，預料大部分中企可在美國保留上市地位，僅國企背景濃厚或涉及敏感技術的公司會遭除牌。

除牌危機觸動神經 中概股遲早回港

此外，中美審計問題遲遲未達成共識，安里控股主席兼行政總裁黃偉康稱，除牌危機已觸動企業神經，相信無論最終定局如何，中概股亦會尋求回流本港上市，長遠亦會把股份轉移至港股，以分散政治風險。他又認為，愈來愈多中概股不會單純滿足於在港第二上市，以蔚來（9866）現時在港美星三地掛牌為例，預計會有更多中企仿效有關做法。