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融信中國兩筆債息過期 洽解決方案

【明報專訊】早前多間內房股陷入債務危機，融信中國（3301）公布，有兩項美元票據利息已於上月到期，惟公司至今仍未能繳付相關利息。其中一項涉1279.8萬美元利息於寬限期過後仍未支付，意味該筆票據正式違約。兩項未付票據利息合共約2787萬美元（約2.17億港元）。

涉2.17億港元利息

兩項票據於新交所上市，分別為2023年6月到期、8.1厘的優先票據，涉1279.8萬美元利息，已於2022年6月9日到期應付；另一筆2023年12月到期、7.35厘的優先票據，涉1506.75萬美元利息，已於2022年6月15日到期應付。兩項票據利息設30天寬限期，公司均未有支付。

融信中國表示，由下半年至今，公司已累計淨償付公開債券及各類有息債務及相關利息近300億元人民幣，惟就當前流動資金狀况，並無法保證能如期或在相關寬限期內償付優先票據的債務。集團擬將聘請外部顧問與境外債權人共同探討各種可行方案，尋求相關債務的整體解決方案。集團又稱，行業經營環境惡化，以及早前內地爆發疫情影響，今年上半年，集團總合約銷售金額約為387億元人民幣，按年下降53%。截至去年底，集團的負債比率為0.66，當時手頭現金仍有117.19億元人民幣。此前集團未傳出其他違約消息。

旭輝購回3900萬元優先票據

另一內房旭輝控股（0884）公布，已購回本金總額為500萬美元（約3900萬港元）、2023年1月到期的5.5厘優先票據，相當於原定發行該等票據的本金總額約1.67%，贖回票據將予以註銷。旭輝表示，於今年首6個月，累計合同銷售錄得現金回款超過740億元人民幣，並對未來前景充滿信心，並考慮日後於適當時候進一步購買由集團發行的債務證券。