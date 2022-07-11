未申報併購交易 騰訊阿里罰50萬

市監局於去年8月開始，對28宗違法個案展開調查。當中涉及騰訊（0700）的案件佔12宗、阿里巴巴（9988）佔5宗，其他涉案企業，包括滴滴（美：DIDI）、嗶哩嗶哩（9626）、聯想（0992）、微博（9898）等，個案多數罰款50萬元人民幣。市監局表示，今次公開的案件，均為過去應當申報而未申報的交易。

追溯騰訊11年前入股好樂買

當中，騰訊的違規案件包括收購好樂買、奇秦科技、小幫規劃等企業股權，其中騰訊於2011年3月收購好樂買20%股權成為焦點之一。涉阿里巴巴的案件則為收購百世集團、優酷土豆，以及阿里創投收購第一財經等有關，阿里巴巴收購優酷土豆全部股權，更早於2016年4月發生。

當局追究微博的案件，主要與微夢創投於2020年10月收購假面科技近七成股權有關。市監局最 終於去年8月立案調查，騰訊、阿里及微博等案件屬經營者集中，而未依法申報，違法實施，並不具有排除、限制競爭的效果，因此對企業實施行政處罰，罰款50萬元人民幣。

市監局：助企業輕裝上陣 行業健康發展

市監局表示，隨着反壟斷常態化監管的深入推進，企業經營者集中申報意識不斷提高，積極自查歷史交易，主動報告涉嫌未依法申報行為並積極配合調查。市場監管總局堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，全力支持企業發展，正依法加快完成存量案件清理工作，助力企業輕裝上陣，推動企業和行業持續健康發展。