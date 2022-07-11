任志剛：港連接內地世界 國際金融中心前景佳

【明報專訊】香港剛踏入回歸25周年，「砥礪奮進廿五載、攜手再上新征程」，行政會議成員、金管局前總裁任志剛上周出席瑞銀財富管理研討會時，分析本港如何準確把握一國兩制、鞏固國際金融中心地位。他認為本港在一國兩制之下，與內地實行兩種不同金融制度及貨幣政策，是連接內地及世界各地重要橋樑及窗口，國際金融中心地位獨一無二，非全球其他城市所能取代，前景十分樂觀；若日後恒指成分股可同時以港元及人民幣報價買賣，更可望加強離岸人民幣中心的角色。他亦建議探討本港及大灣區其他城市的銀行取得牌照後可在區內全面經營業務的可行性。
任志剛上周四出席瑞銀在亞太區推出「Circle One」手機應用程式（App）發布會及投資研討會，作為嘉賓與瑞銀財富管理亞太區聯席主管、瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲對話，分享他對本港下半年經濟表現、一國兩制獨特優勢、國際金融中心地位及聯繫匯率制度的重要性等議題的看法。
國家主席習近平7月1日來港出席回歸25周年大會並發表講話，稱「只有深刻理解和準確把握一國兩制的實踐規律，才能確保一國兩制事業始終朝着正確的方向行穩致遠」，任志剛表示，按他的理解，在金融層面，一國兩制便是「在一個國家內實施兩種不同的金融制度及貨幣政策」，這樣的話，國家既可以在兩個制度中尋找協同效應，亦可以根據個別情况藉着某一制度以達至更高效率，認為這便是一國兩制的重大好處，必須繼續維持。
習近平在7月1日的講話中強調「四個必須」，第一個「必須」是全面準確貫徹一國兩制方針，第四個「必須」則是保持香港的獨特地位和優勢。任志剛分析，本港與內地實行不同的貨幣政策及金融制度，的確是一國兩制下的重大優勢，需要對此有深刻理解，把握好箇中機會：「過去40多年來，內地經濟對內改革、對外開放，而這過程中也需要確保金融穩定及金融安全，這是非常重要；假如內地對外開放資本帳的話，資金便會自由流出或流入，這便會影響金融穩定，因此對外開放與金融穩定兩個政策某程度上是有牴觸的。這樣的話，怎樣做才最好呢？我認為最好便是運用好一國兩制，讓中國內地及世界各地的資金匯聚於資本帳開放的香港，尋找中國的投資機會，這便是我們的角色，我們必須對此充分理解，並且做好這個角色。」
任志剛分析，本港作為國際金融中心的定位，便是讓內地及世界各地的資金匯聚，在本港的金融市場及平台，尋找中國投資機會，這定位在全球獨一無二，並非新加坡、悉尼或紐約等其他金融中心或國際城市所能取代，故他對香港作為國際金融中心的前景充滿信心。
近月有不少討論本港是否應該繼續維持聯匯制度、港元是否繼續與美元掛鈎，任志剛表示，要回歸基本去看此問題，指本港一直是外向型經濟體，目前既連接祖國內地，亦與世界各地做生意，故本港須具備穩定的貨幣，當中包括穩定的匯率，而自1983年實施聯繫匯率以來，穩定的匯率的定義便是港元與美元掛鈎。
任志剛表示，雖然港元可以選擇不與美元掛鈎、改為與人民幣掛鈎，但必須要想清楚這是否適合：「雖然內地目前是我們（香港）最大貿易伙伴，但我們也是一個國際城市，我們不止要服務內地，也要服務世界各地。另外，我們也要考慮另外一點，在目前地緣政治風險升溫的情况下，假如有一日美國令到中國難以再使用美元，這樣在一國兩制之下，由於港元與美元掛鈎，中國便可以用港元作為美元的替代品，這是另一原因為何我們要維持港元與美元掛鈎的聯繫匯率。」
雖然任志剛目前並不建議港元與美元脫鈎、改與人民幣掛鈎，但他認為本港作為國際金融中心，也是全球最大人民幣離岸中心，未來在推動人民幣國際化方面可以扮演更重要的角色：「目前投資者持有離岸人民幣的話，可以購買的資產並不多，故未來我們要讓人民幣在資本市場發揮更大作用。舉例說，本港股市現時有很多中國股票，恒指成分股中也有不少中國股票，市值數以萬億元計，若這些股票日後同時用港元及人民幣來報價的話，投資者便可選擇用港元或人民幣來買賣。我相信假如外國投資者希望投資在本港掛牌的中國股票，會傾向選擇用人民幣來買賣。」
任志剛強調，中國目前是全球第二大經濟，去年GDP總值達18萬億美元，雖然與美國GDP的23萬億美元仍有一段差距，惟由於中國經濟增長較快，遲早也會追上美國成為全球最大經濟體，而且近年亦一直是全球最大的貿易國，在此背景下，人民幣作為全球貿易交易及儲存財富工具，成為國際貨幣屬不可逆轉的大趨勢，在此背景下，本港作為全球最大人民幣離岸中心的商機亦會與日俱增。
粵港澳大灣區包括9個內地城市及港澳兩個特區，去年GDP規模達1.9萬億美元，人口逾8600萬（見表），本港作為大灣區主要城市之一，如何可以更好把握箇中發展機會呢？
任志剛認為，本港及內地政府應該促進大灣區內資金自由流動，例如大灣區9個內地城市在不影響金融穩定的情况下，可以盡快開放資本帳；而且在符合監管規定的前提下，本港銀行應該獲准在大灣區其他城市經營業務，也歡迎大灣區其他城市的銀行來港發展，這樣區內銀行便可以根據客戶需要度身訂做，提供更好及有效率的金融產品及服務。
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