任志剛：港連接內地世界 國際金融中心前景佳

明報記者 葉創成

任志剛上周四出席瑞銀在亞太區推出「Circle One」手機應用程式（App）發布會及投資研討會，作為嘉賓與瑞銀財富管理亞太區聯席主管、瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲對話，分享他對本港下半年經濟表現、一國兩制獨特優勢、國際金融中心地位及聯繫匯率制度的重要性等議題的看法。

國家主席習近平7月1日來港出席回歸25周年大會並發表講話，稱「只有深刻理解和準確把握一國兩制的實踐規律，才能確保一國兩制事業始終朝着正確的方向行穩致遠」，任志剛表示，按他的理解，在金融層面，一國兩制便是「在一個國家內實施兩種不同的金融制度及貨幣政策」，這樣的話，國家既可以在兩個制度中尋找協同效應，亦可以根據個別情况藉着某一制度以達至更高效率，認為這便是一國兩制的重大好處，必須繼續維持。

港資本帳開放 匯聚內地海外資金

習近平在7月1日的講話中強調「四個必須」，第一個「必須」是全面準確貫徹一國兩制方針，第四個「必須」則是保持香港的獨特地位和優勢。任志剛分析，本港與內地實行不同的貨幣政策及金融制度，的確是一國兩制下的重大優勢，需要對此有深刻理解，把握好箇中機會：「過去40多年來，內地經濟對內改革、對外開放，而這過程中也需要確保金融穩定及金融安全，這是非常重要；假如內地對外開放資本帳的話，資金便會自由流出或流入，這便會影響金融穩定，因此對外開放與金融穩定兩個政策某程度上是有牴觸的。這樣的話，怎樣做才最好呢？我認為最好便是運用好一國兩制，讓中國內地及世界各地的資金匯聚於資本帳開放的香港，尋找中國的投資機會，這便是我們的角色，我們必須對此充分理解，並且做好這個角色。」

外向型經濟 港元掛美元利穩定

任志剛分析，本港作為國際金融中心的定位，便是讓內地及世界各地的資金匯聚，在本港的金融市場及平台，尋找中國投資機會，這定位在全球獨一無二，並非新加坡、悉尼或紐約等其他金融中心或國際城市所能取代，故他對香港作為國際金融中心的前景充滿信心。

近月有不少討論本港是否應該繼續維持聯匯制度、港元是否繼續與美元掛鈎，任志剛表示，要回歸基本去看此問題，指本港一直是外向型經濟體，目前既連接祖國內地，亦與世界各地做生意，故本港須具備穩定的貨幣，當中包括穩定的匯率，而自1983年實施聯繫匯率以來，穩定的匯率的定義便是港元與美元掛鈎。

任志剛表示，雖然港元可以選擇不與美元掛鈎、改為與人民幣掛鈎，但必須要想清楚這是否適合：「雖然內地目前是我們（香港）最大貿易伙伴，但我們也是一個國際城市，我們不止要服務內地，也要服務世界各地。另外，我們也要考慮另外一點，在目前地緣政治風險升溫的情况下，假如有一日美國令到中國難以再使用美元，這樣在一國兩制之下，由於港元與美元掛鈎，中國便可以用港元作為美元的替代品，這是另一原因為何我們要維持港元與美元掛鈎的聯繫匯率。」

倡恒指成分股港元人幣報價買賣

雖然任志剛目前並不建議港元與美元脫鈎、改與人民幣掛鈎，但他認為本港作為國際金融中心，也是全球最大人民幣離岸中心，未來在推動人民幣國際化方面可以扮演更重要的角色：「目前投資者持有離岸人民幣的話，可以購買的資產並不多，故未來我們要讓人民幣在資本市場發揮更大作用。舉例說，本港股市現時有很多中國股票，恒指成分股中也有不少中國股票，市值數以萬億元計，若這些股票日後同時用港元及人民幣來報價的話，投資者便可選擇用港元或人民幣來買賣。我相信假如外國投資者希望投資在本港掛牌的中國股票，會傾向選擇用人民幣來買賣。」

任志剛強調，中國目前是全球第二大經濟，去年GDP總值達18萬億美元，雖然與美國GDP的23萬億美元仍有一段差距，惟由於中國經濟增長較快，遲早也會追上美國成為全球最大經濟體，而且近年亦一直是全球最大的貿易國，在此背景下，人民幣作為全球貿易交易及儲存財富工具，成為國際貨幣屬不可逆轉的大趨勢，在此背景下，本港作為全球最大人民幣離岸中心的商機亦會與日俱增。

灣區銀行牌照一體化 助資金流動

粵港澳大灣區包括9個內地城市及港澳兩個特區，去年GDP規模達1.9萬億美元，人口逾8600萬（見表），本港作為大灣區主要城市之一，如何可以更好把握箇中發展機會呢？

任志剛認為，本港及內地政府應該促進大灣區內資金自由流動，例如大灣區9個內地城市在不影響金融穩定的情况下，可以盡快開放資本帳；而且在符合監管規定的前提下，本港銀行應該獲准在大灣區其他城市經營業務，也歡迎大灣區其他城市的銀行來港發展，這樣區內銀行便可以根據客戶需要度身訂做，提供更好及有效率的金融產品及服務。

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