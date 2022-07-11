協助成立金管局 執掌逾16年

【明報專訊】任志剛是香港金融管理局首任總裁，於1993年協助成立該局，並執掌達16年半，至2009年9月退休後，獲得多項重要政府任命，例如在上屆特首林鄭月娥或本屆特首李家超任內均是行政會議非官守成員。
任志剛1970年於香港大學取得社會科學學士（一級榮譽學位），主修經濟學及統計學，1971年加人香港政府，服務香港的公職生涯超過38年，一直在貨幣和金融事務的領域上擔當重要角色，包括於1983年協助制定聯繫匯率制度，跟着亦主動推出多項具策略及前瞻性的改革措施，捍衛及強化聯繫匯率制度，令該制度在1997年主權回歸敏感時期保持穩定，更安然渡過了1997至98年的亞洲金融風暴，以及2008至09年的環球金融海嘯。
在1998年第三季，任志剛出謀獻策，協助港府打擊炒家操控市場，在香港股票市場斥資1000億元入市擊退炒家，成功挽救香港的貨幣和金融體系免於陷入崩潰。
此外，任志剛執掌金管局期間，一直跟中國人民銀行保持緊密合作，致力推動在港建立人民幣離岸市場，是人民幣邁向國際化的一項重要戰略措施。
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