moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

市况波動 投資者轉低風險保回報 港大：基金或臨撤資風險

【明報專訊】港大經管學院最新研究顯示，投資者願意就高槓桿、高風險及主動管理產品願意支付額外費用，冀尋求高回報，但隨着市場面對高通脹，波幅更大，反而轉向吸納低系統風險的金融產品，但求保持回報。該學院金融學助理教授太明珠（圖）提醒，基金公司或因為市場對產品需求突然波動，例如面對投資者大量撤資的情况而面對困境。

太明珠指出，由於個人投資者在借貸提高槓桿方面受到約束，較難直接接觸到高系統風險的投資組合，資產管理公司便可提供高系統風險的產品，收取更高管理費。對投資者而言，通過基金付出加倍槓桿的成本，其實只為1.41%至1.72%，仍然比個人經券商提高槓桿所需5%的額外成本為低。實證研究顯示，當基金的風險系數上升，亦可吸引更多資金流入。有高風險偏好的投資者，更可以參與高槓桿的交易所買賣基金（ETF）。不過，隨着未來的不確定性上升，她預料會降低投資者對高槓桿投資的需求，加息和去通脹亦可能降低部分投資者偏好高險高收益投資的意願。

產品費用或調整

她不諱言，「如果（投資者）對大環境觀望，對風險不太看好，並明顯預期波動性高，便會轉移到低貝他值（Beta）、風險低的產品」。所謂貝他值，主要用於衡量投資組合相對整個市場的波動性，評估系統性風險。若投資者由參與高槓桿轉為低槓桿產品，理論上這時候產品費用會相應調整，但是她認為，短期內要由資產管理公司調整管理費的機會較小，但是通過銀行、分銷渠道等環節去調節費率則非常有可能。很在意回報的投資者，亦會繼續參與高槓桿的產品。

面對加息 有否替代產品可供選擇更重要

不過因應市場面對高通脹及大幅波動，太明珠稱：「如果投資者需求突然變動，不排除會導致基金業處理投資時遇到困難，若遇到投資者大量撤資，更會對高風險基金經營構成危險，面對困境」。她又說，就算加息，這對投資者參與成本的敏感度並非構成重要影響，反而有否替代產品可供選擇更重要。

明報記者