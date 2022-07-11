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嘉泓物流伙eCargo 拓品酒坊B2C業務

【明報專訊】向來從事高端品牌物流及配送的嘉泓物流（2130），過往定位商業對商業（B2B）為主，近期進軍商業對消費者（B2C）市場。主席劉石佑接受本報訪問時表示，他們聯同在澳洲上市的關聯企業eCargo合資，合作發展品酒坊B2C業務，累計投資700萬至800萬元，待內地疫情趨緩，再預算每月投入200萬至300萬元作推廣開支以加強發展。他料B2C業務長遠比原有B2B業務規模更大。

嘉泓佔歐紅酒輸港供應三分一

劉石佑指出，嘉泓佔歐洲紅酒入口到香港市場供應的三分之一，有見內地對高端紅酒需求大，因此醞釀開發B2C業務。嘉泓更聯同在B2C業務及將不同品牌帶入內地具經驗的eCargo，組成各佔五成權益的公司，開設品酒坊。品酒坊由去年12月正式營業，至今年2月，生意逐月以倍計增長，當中46%生意來自上海，但是爆發疫情後致宣傳推廣工作推後，他料由6月、7月起生意可重回升軌。

目前品酒坊銷售的高端紅酒源自法國、意大利及南非，共有1.8萬個SKU（存貨單位），將來擬開拓美國及智利的貨源。劉石佑稱，品酒坊每日流量逾千人次，登記戶約佔8%，下單採購平均消費約1700元人民幣，最低消費為500元人民幣。香港的酒商可放上他們的平台接收訂購，然後轉發用戶。雖然因為疫情令到貨時間拉長致影響生意，但是隨着5月份內地情况逐漸復常，上海的消費者再度活躍。他說，C端的生意毛利率較高，若生意回復，料在12個月達至收支平衡。

品酒坊每日流量逾千人次

因應小本經營的營運商難以在外國推展業務，劉石佑指出，嘉泓最近與喆麗（2209）等作戰略合作，開展國際集運業務配合需求，可經其網絡配送貨品到英、美、澳等地，日後還可延伸至韓、日市場。按一般經驗，他料可減省成本四分之一，令更多網上零售商減省成本。國際集運業務將來可服務更多外國小型設計師，將產品配送到中港台消費者。服務的物流收費會比普通貨品物流配送高30%至40%，他料當生意流量增大時還可開發廣告業務。嘉泓已在國際集運業務累計投資500萬元，之後仍會增加投資，初步估計需時約一年達至收支平衡。