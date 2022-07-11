陳智鑾：承繼物業三法 統一業權較易買賣

物業是香港人最鍾情的資產，不少人都用很多時間研究如何累積更多物業，但是有關物業傳承的討論卻少之又少。

先談稅務方面，由於袁先生通過遺囑取得父親物業部分業權，所以即使袁先生本來已有物業，在承繼父親物業時並不需要繳交額外印花稅，只需按第2標準稅率即可。而如他打算賣出物業，亦不會受到SSD的3年持有期限制，可在任何時間沽出物業。

對於如何處理物業，有3個方向可供袁先生參考。袁先生父親的遺囑中指明要由兄弟二人共同繼承物業，兩兄弟如期望長線保留物業，可以在承辦遺產時，選擇聯權擁有或分權擁有，兩者各有利弊，主要在於業權是否獨立，如聯權擁有，俗稱長命契，業權互相重疊，當其中一人離世，餘下業權便會由在世者自動承繼；如選擇分權擁有，二人業權互不干涉，將來擁有人離世會根據遺囑再分配，二人要因應家庭狀况作出合適選擇。

另外，由於單位二人聯名，如何管理、攤分費用，誰人可使用單位等最事前達成共識，以免日後爭拗。

留意如將來袁先生買入其他單位，他除了需要賣出自住單位外，亦需要將父親物業一半的業權賣出，才可有「首置」資格，不用在買入新單位時繳交15%非首置印花稅。

不賣業權 失「首置」資格

如袁先生二人經協商後想由其中一人統一業權，可以在完成承辦後，經正式買賣將物業業權統一，業權統一的好處是可減少潛在業權爭議，以防出現半契樓。而由於是兄弟間的買賣，一般會當作近親轉讓，成交時可以第2標準稅率計算印花稅，而業權統一後亦不會受SSD三年期限所限制，有需要時便可以於市場上出售。

袁先生如考慮將物業放租，需留意因應唐樓的環境和保養質素，高層單位而沒有電梯會令出入難度增加，令出租率和租金有機會較低。另外不能忽視維修的責任和相關費用，按政府要求，要定時完成強制驗樓、強制驗窗和大維修等項目，加上高齡物業的頂層單位一般都會出現不同程度的漏水問題，漏水不單會影響自己單位，若情况嚴重的更會擴散至相鄰或樓下單位，袁先生要預留一定資金用作維修用途。

須預留資金維修

以上提及重點與繼續持有相關，或許袁先生會考慮該單有沒重建價值，但需要留意，即使單位有潛力，但實質收購和重建活動未必會在短期內發生，期間維修支出和責任仍會不斷上升，所以袁先生可考慮諮詢專業人士，了解更多單位將來的發展潛力，到時再作決定是繼續持有，還是早日賣出單位，再將資金作更好運用。

物業理財專家信達興業董事

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[陳智鑾 理財信箱]