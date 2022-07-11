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林嘉文：倘加息0.75厘 美匯上試109

【明報專訊】上周公布的聯儲局上月議息紀錄顯示，當局今個月有望再加息半厘至四分三厘。隔晚聯儲局委員沃勒和布拉德亦表示支持7月進一步加息0.75厘，然後才於往後時間放慢加息步伐，兩人亦淡化美國經濟衰退的風險。相關言論曾帶動美元指數升至107之上，僅略為低於2002年12月的高位107.31。若美元指數突破該水平的話，相信有機會測試關鍵阻力109。

至於歐元兌美元則進一步下跌至20年新低，現時於1.0110附近仍有支持，短線走勢取決於美國就業數據，其中周五公布的非農新增職位料是焦點所在。若美國勞動市場出現任何走弱迹象，或者會有助暫時緩解歐元近期的跌勢。

英鎊短暫反彈 料朝1.14水平走低

英國方面，約翰遜辭去首相職務後，英鎊兌美元上升，不過筆者認為英鎊目前的反彈可能只屬暫時性質，主要由於英國基本因素仍然疲弱，整體仍受到高通脹、經濟增長放緩和政治動盪的壓力所影響。短線而言，英鎊走勢仍不太樂觀，兌美元料下試1.17至1.18；一旦失守的話，料會朝1.14水平進一步走低。

另一邊廂，近日澳元則因風險情緒改善而出現反彈。事實上，在上述聯儲局委員發表言論後，市場風險情緒有所回升，亦支持了澳元兌美元上升。石油與銅等主要商品價格上升，配合中國推出刺激消費者對電動車需求的計劃，都有利澳元的需求。技術上，澳元兌美元暫時阻力位於0.6975附近，一旦突破的話，將進一步反映近日的下行壓力有所消退。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]