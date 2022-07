徐家健：IPO淡季上市 公司質素較有保證

歐達禮(Ashley Alder)將提早離任。自2011年起擔任證監會行政總裁,歐達禮多次重手打擊上市公司違規活動。然而,水清則無魚。歐達禮任職的11年期間,最惹爭議的可能又是所謂的「前置式監管」,即繞過港交所直接插手監管。主動打擊細價股,可能有助杜絕「啤殼」活動,但港股近年也一池死水。今年上半年,IPO集資額更暴跌九成。上市活動淡季期間,跟大家分享一下IPO淡季的投資策略。

一篇名為「Cycles in the IPO Market」的研究指出,經濟興旺刺激上市投資活動,IPO抑價現象亦更為嚴重:

Economic expansions are associated with a dramatic increase in the number of firms going public, which is in turn positively correlated with underpricing. Adverse selection is procyclical in the sense that dispersion in unobservable quality across firms should be more pronounced during booms... Consistent with the model, we find a) greater cross-sectional return variance and b) higher incidence of delisting for hot-market IPOs.

旺季上市公司回報風險較高

數據顯示,IPO旺季上市的公司回報的風險較高,往後除牌的機會亦較大,可以解讀為IPO旺季期間上市公司的質素更為參差。期待證監會新行政總裁能夠為港股市場帶來一點生氣。在此之前,IPO活動還是靜過太空,堅持上市的公司質素卻反而有一定保證。

美國克林信大學經濟系副教授

facebook.com/economics3.0

(本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[徐家健 象牙塔看財技]