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摩根大通亞洲：憧憬業績改善 阿里購18177

【明報專訊】阿里巴巴（9988）上周五突破120元關口，收報121元，創2月以來最高，亦為自2021年2月以來首次重上200天平均線之上。全周累計阿里升幅達8%，明顯跑贏騰訊（0700）及美團（3690）

基本因素方面，近日市場對阿里巴巴業績預期有所改善，據彭博統計，分析員對阿里巴巴未來12個月每股盈利預測，較3月時的低位上升了約7%。

上周五輪場資金流反映部分好友傾向先行平倉離場，當中以短身較高槓桿產品淨流出量較為明顯。如投資者認為阿里巴巴可望進一步突破，追入可留意阿里巴巴購證18177，行使價155.1元，實際槓桿4.7倍，2022年12月19日到期。反手做淡可參考阿里巴巴認沽證18257，行使價88.83元，實際槓桿4.6倍，2022年10月24日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]