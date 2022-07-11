廖偉強：下半年樓市將會不一樣

【明報專訊】投資講究時機，置業也一樣。買樓處於什麼年代是非常重要，如果大家能夠在1980年代末期開始入市，30年之間，以按揭九成槓桿的原理入市，今天應該超過30倍的利潤！不過，如果在1997年高峰期階段買樓的，無論你購入的單位是否低於市價，相信都會經歷恐慌的情緒，當時的樓價在6年之間，由高位至低位的跌幅達到六成至七成，再加上當時經濟不景氣，相信很多買家都會面對財政壓力，如果未能夠渡過這幾年的惡劣時期，就可能要面對破產的危機！相反，有實力的買家或投資者，有能力持貨直至到今天，除了可以收復失地之外，樓價累積的升幅亦有一倍或以上。筆者原先估計，隨着去年底疫情受控，長時間沒有確診數字的出現，社交距離措施逐步放鬆，而中港兩地通關亦整裝待發，今年上半年香港的經濟及樓市理應有好表現；所以筆者當時大膽預測，今年的樓市會有一成或以上的升幅。
可惜事與願違，今年初爆發第五波疫情，前所未有的確診數字出現，很多的經濟活動差不多在首4個月完全停頓，新盤市場在第一季錄得的數字相信是歷史低位。筆者相信上半年對很多做生意的老闆來說，是相當頭痛的，地產代理的生意更加是「一潭死水」。但筆者始終認為，上半年與下半年的經濟及樓市將會不一樣。
新一屆特區政府已經上場，一番新景象將會出現。今屆的特首是紀律部隊出身，相信執行力會很強，決策亦會很快，再加上新班子的配合，就可以事半功倍；加上今次國家領導人習主席親臨香港，為香港的五十年不變親述立場，相信會為香港人打下一支強心針。筆者相信，下半年的經濟及樓市會重新出發，明天會更好！
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