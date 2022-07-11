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趁樓價高企承做逆按揭

【明報專訊】近年有不少家庭移民，有長者選擇留港，而為免子女在海外還要供養自己，近期不少長者查詢逆按揭計劃，透過抵押物業為自己及老伴帶來退休收入，同時又毋須出售自住物業。亦有長者想承做逆按揭主要因為物業價格處於高位，趁現時套現以減輕子女負擔。

明報記者 龍彩霞

逆按揭是由銀行提供的抵押貸款安排，貸款抵押品就是閣下的物業。逆按揭計劃可視為一種退休理財工具，以閣下的物業抵押給銀行，換取銀行的貸款。當中可以選擇於一個固定年期或終身每月領取貸款金額（每月年金），以帶來穩定的退休收入。與一般的物業按揭貸款不同，參與逆按揭計劃毋須擔心能否按時還款的問題，亦毋須擔心自己能否一直居於已抵押物業直至終老。

毋須擔心還款 可居於物業直至終老

計劃適用於55歲或以上的業主，若持有的物業屬未補地價的資助出售房屋，業主年齡則須為60歲或以上。一般情况下，用作安老按揭貸款的抵押物業必須為香港的住宅物業，另外要求樓齡於50年或以下，超過50年樓齡物業將按個別情况考慮。普遍情况下，不允許將參加逆按揭計劃的物業出租，不過借款人若聲明已退休或因接受長者醫療護理服務而需遷出物業，則可以把物業出租。

貸款方面可選擇10年、15年或20年的固定年期，或終身每月領取貸款金額，在特別情况下，如支付物業的家居改善或保養維修開支、醫療開支、辦理持久授權書的費用，或購買骨灰龕位及墓地，以及支付殯葬服務的費用，則可申請一筆過貸款。還款方面，通常不會要求借款人生前償還，但借款人也可選擇生前還款。當借款人百年歸老，其後人可優先償還貸款以贖回物業，否則，銀行將安排出售物業以償還貸款。

每月按揭保費以年率1.25%計算

費用方面，承做逆按揭支出包括利息開支，會按安老按揭貸款的總結欠以複息計算；按基本按揭保費為指定物業價值的1.96%；每月按揭保費以年率1.25%計算，並按月支付；另有法律費用，即簽署按揭文件及其他相關法律文件而須繳付給律師的費用；還有的是輔導費，即繳付予輔導顧問作為提供輔導服務的費用。

早於去年7月20日，有關當局再優化逆按計劃，在申請高年金定息按揭計劃，並成為AMIGOS By HKMC會員（即「HKMC退休3寶」會員計劃），每月年金較浮息按揭計劃可高達三成，而每月按揭保費年率只微增0.25%（即年率1.5%）。

物業價值上限調高至2500萬元

優化計劃下，又將用作計算年金的指定物業價值上限，由1500萬元調高至2500萬元，並簡化指定物業價值的計算方法，對於估值超過800萬元的物業，其指定物業價值修訂為800萬元及超過800萬元部分的50%的總和，令借款人更易明白及享有更高金額的每月年金。

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[退休綢繆]