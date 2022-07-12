內地6月新貸勝預期 分析：經濟未反映

半年社融多增3.2萬億 主要政府債

上半年社融增量為21萬億元，按年多增3.2萬億元，其中政府債券淨融資按年多增2.2萬億元至4.65萬億元，是上半年社融按年多增的主要來源，相對向實體經濟發放的人民幣貸款按年多增6329億元至13.58萬億元。

為推動基建刺激經濟，政府在上半年發行3.3萬億元地方政府專項債券，為歷年最高的上半年發行量。人行亦在5月與主要金融機構舉行會議，要求銀行加快已審核貸款的發放速度，應對信貸需求。高盛報告指出，政府債券發行破紀錄，加上人行指導貸款加速擴張，帶動社融增長。該行認為，除非內地再加強財政政策，否則未來數月社融增長料放緩。

此外，6月新增人民幣貸款2.81萬億元，較市場預期的2.4萬億元多，為今年4月以來新高。總結上半年，企業貸款增11.4萬億元，按年多增36%，主要增長在短期貸款，多增1.43倍至2.99萬億元，中長期為6.62萬億元，與去年相若。住戶貸款增長上半年則按年減52%至2.18萬億元，與按揭相關的中長期貸款增長減少54%至1.56萬億元，短期貸款則減少46%至6209億元。

貸款推動經濟 ING：8月始見效

主要反映活期存款的狹義貨幣（M1）供應按年上升5.8%，高於市場預期的4.9%，為2021年1月以來新高。ING大中華經濟師彭藹嬈指出，銀行被監管當局要求增加貸款，但企業活動尚未自疫情後恢復，本身沒有貸款需要，因此將借得的貸款存回銀行收息，本月M1和M2被推高，是貸款虛增的表現。不過，當經濟活動恢復，這些資金將可用於推動經濟，情况或會在8月至9月開始出現。