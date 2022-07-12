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華僑永亨上調H按鎖息上限 至最高2.85厘

【明報專訊】繼早前富邦及星展加H按息封頂上限，再有中小型銀行跟隨，華僑永亨由昨天起把H按鎖息上限上調了0.25厘至0.35厘，至實際鎖息上限2.75厘至2.85厘，而按揭利率則維持不變。華僑永亨為近月第三間銀行上調封頂上限，大型銀行則暫按兵不動，普遍維持2.5厘鎖息上限。業界提醒，H按封頂息率提高將影響新做按揭客戶的壓力測試要求。

第三間港銀提高封頂息

富邦於上月底上調H按息鎖息至2.75厘，另早前亦據稱星展上調至2.6厘。華僑永亨昨日亦確認上調H按鎖息上限，為P-2.65厘至P-2.75厘，上調了0.25厘至0.35厘。以該行最優惠利率（P）為5.5厘計算，實際鎖息上限為2.75厘至2.85厘，至於按揭利率則維持最低H+1.3厘，現金回贈則最高為貸款額之1.5%。

經絡：影響新做按揭壓測要求

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，在港美息差不斷擴闊的情况下，再有銀行加Ｈ按封頂息率屬預料之內。美國聯邦基金利率於今年底前最少會加到3厘以上，最早於年底前，香港銀行或會加P。

他亦提醒，H按封頂息率增加將影響新做按揭客戶的壓力測試要求，假設實際按息升至封頂息率，客戶的入息要求亦要相應提升。由於大部分銀行仍未調升H按封頂息率，建議置業客戶根據自身負擔能力，入市量力而為。