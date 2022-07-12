次季疫情打擊 安踏主品牌銷售跌

安踏表示，雖然直面消費者和直營業務銷售按年增加，但相關開支亦上升，料上半年錄得經營現金流入，並維持健康庫存面對多變的經營環境。安踏股價昨天和其他體育用品股一同下跌，跌幅較同業的約4%為多，收報92.3元，全日跌6.9%。

安踏表示，由於內地疫情反彈，若干實體店暫停營運，線下銷售渠道受影響，門店客流量明顯下跌，加上消費意欲減弱，帶來雙重不利影響。當中以一、二線城市佈局較多高端品牌業務，因而受到較大影響。不過，期內透過拓展線上銷售渠道， 抵消部分影響。

FILA品牌錄高單位數跌幅

次季， 安踏品牌零售額按年錄得中單位數跌幅，FILA品牌錄得高單位數跌幅，其他品牌則錄得按年20%至25%增長。整個上半年計，其他品牌錄得30%至35%增長。安踏稱，上半年集團實施嚴格的成本控制措施，在所有可行範圍內削減經營開支，惟削減的經營開支不足以完全抵消疫情對直面消費者和直營業務的影響。安踏續稱，雖然經營環境充滿挑戰，但公司財務狀况「維持穩健」。