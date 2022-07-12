海底撈擬拆海外業務港上市 研向股東實物分派 涉大中華以外逾百店

明報記者 陳麗歡

海底撈昨日收報16元，全日跌5.8%。海底撈於公告中表示，超海業務主要於集中於大中華區（包括中國內地、香港、澳門及台灣）以外地區，從事餐飲業務。海底撈稱，分拆可使集團本身及超海在其各自業務經營範圍內獲得更好的發展，並能在獨立上市平台上產生未來的增值收益。

人均消費較內地高近倍

翻查海底撈年報，集團截至去年底在全球11個國家經營114間食肆，包括新加坡等東南亞國家，以及其他歐美國家。

據集團披露，旗下海外業務收入在疫情爆發前有不俗增長，惟2020年疫情爆發，當年海外業務貢獻收入按年跌2%至22億元人民幣。雖然去年受惠市場開始復蘇，收入按年升22%至27億元人民幣，不過近兩年的收入佔比則在下跌（見圖）。集團未有獨立披露海外市場盈虧表現。

以人均消費而言，海外市場似乎較高，以去年為例，海底撈的海外顧客人均消費約198元人民幣，較內地市場101元人民幣高近一倍；至於翻枱率則內地較為佔優，去年內地一線至三線城市每日翻枱率介乎3.4至3.6次，海外市場則為2.7次。

分析：增資金來源 惟現市况差

張智威認為，雖然分拆業務上市對股價有刺激作用，但海底撈海外業務近年備受疫情影響，現時提出分拆似乎並非最好時機。

有基金經理則認為，由於分拆不涉集資，反映將超海獨立上市不涉發展資金需要，認為要進一步了解超海的財務狀况，例如債務、盈虧等，才能判斷對海底撈實際影響。

中康耀才暗盤跌逾16%

此外，中康控股（2361）及讀書郎 （2385）將於今日掛牌，昨日暗盤表現低走。其中中康在耀才暗盤跌逾16%，每手500股帳面蝕430元；富途暗盤則跌11.6%，每手帳面蝕310元。至於讀書郎在耀才暗盤跌1.3%，每手400股帳面蝕40元，至於在富途暗盤則跌3.7%，每手帳面蝕112元。