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摩通：友邦上半年新業務價值跌14%

【明報專訊】今年第二季，上海因防止新冠疫情蔓延而封城，多個大城市亦受不同程度防控措施影響，對最近3年由內地業務帶動增長的友邦保險（1299）新業務增長帶來打擊。摩根大通發表報告將友邦今年第二季新業務價值預測，下調13.79%至7億美元，意味按年下跌8.13%，上半年新業務價值預測為15.53億美元，即按年下跌14.39%。不過摩通認為，下半年內地業務有復蘇和業務擴張潛力，未有下調友邦「超配」評級，12個月目標價亦維持102元。

友邦中國業務主打高端客戶，依靠代理銷售，防疫措施對友邦業務模式有相當大影響。摩通稱，按去年數據，上海和北京佔友邦中國保費收入36%，受主要城市防疫措施影響，該行預期今年上半年內地新業務價值將按年下跌49%。

內地疫下新業務價值料削半

香港作為另一主要市場，年初亦受嚴謹防疫措施影響，不過摩通稱，自4月以來防疫規定放寬，代理生產力有所改善，本地業務將維持強勁，預期上半年新業務增長按年下跌19%。至於第三大市場泰國，則因為業務結構改變帶動利潤率下跌，上半年新業務價值料跌11%。

料全年仍保持3%增幅

摩通將預期友邦全年新業務價值下修12%至34.66億美元，按年仍有3%增長，而內地和香港新業務價值預期則被下修24%和19%。不過，因為今年基數降低和亞洲市場大規模重新開放，預期2023年和2024年的新業務價值，將按年大幅增長38%和44%。該行基本預期，中港邊境或在明年首季回復開放，帶動內地訪客業務在明年重新增長。因應美元匯率和股市疲弱，摩通將友邦全年純利預測下修10%至56.52億美元，按年料下跌23.91%。