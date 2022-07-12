盛京：已停售存款產品 按時安排提現

據內媒《第一財經》報道，有網民在社交平台稱，盛京銀行的存款產品在支付寶無法提現。

對此盛京銀行表示應銀保監去年初發布要求，已經停止通過支付寶銷售理財產品，銀行於支付寶平台只為舊有客戶提供餘額查詢、購買明細查詢和提前支取等服務，據支付寶的規則，操作時間為每天早上7時至晚上11時。

與支付寶一樣同屬螞蟻集團的螞蟻財富，其工作人員回應內媒查詢時表示，盛京與其合作的存款產品已於去年初終止合作，盛京銀行存款產品的原有客戶在支付寶上提現資金至今一切正常。

深陷債務危機的中國恒大曾經是盛京銀行的大股東，但去年曾傳出內地銀保監調查恒大與盛京透過逾千億元的交易，包括由盛京買入恒大債券等，有向恒大「輸血」之嫌，及後恒大在去年8月、9月兩次出售盛京銀行股份予瀋陽國資委旗下公司。當時恒大表示流動性問題對盛京銀行造成巨大負面影響，恒大出售股份所得更需用作償還恒大對盛京的債務。盛京去年獲瀋陽國資委接管時股價曾見7.1元，過去一個月由低位回升兩成，昨日未受負面消息影響，收市報6元，無升跌。