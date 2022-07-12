Twitter聘星級大狀 入稟告馬斯克

Twitter股價早段跌7%

WLRK旗下的星級律師，包括頂級的商業法律師薩維特（Bill Savitt），美國醫療保險公司Anthem、美國私募基金巨擘KKR都是其客戶之一。更重要的是，特拉華州衡平法院前首席法官斯特林（Leo Strine）也效力於WLRK。

斯特林早在1998年已加入特拉華州衡平法院，並在2014至19年擔任該法院首席法官。他最具影響力的裁決之一，是堅持食品加工巨擘泰森食品（Tyson Foods）（美：TSN）完成對競爭對手IPB的收購。泰森與IPB於2000年達成交易協議後不久，肉類市場急劇轉差。泰森辯稱收到有關IBP業務的誤導信息，因此沒有義務完成收購。斯特林不同意此項交易出現重大的負面變化，裁定泰森必須完成交易。該案至今被視為同類案件的判決基礎。一般來說，特拉華衡平法院不贊成企業退出併購協議。此外，其法官也有權決定馬斯克應否支付「分手費」。根據馬斯克與Twitter的交易協議，倘交易破裂，馬斯克須向Twitter支付10億美元。

馬斯克的律師上周五指Twitter違反交易協議，未能提供所需的信息，證明虛假或垃圾郵件帳戶數量在5%以下，因此計劃終止在4月與Twitter達成的收購協議。《華爾街日報》的分析指，從法律層面來說，Twitter可能佔上風，因為馬斯克在簽署協議時放棄執行盡職調查（due diligence）的權力，而馬斯克是在旗下電動車廠特斯拉（美：TSLA）市值縮水、影響到其融資能力後，開始對交易提出質疑。

（綜合報道）

[國際金融]