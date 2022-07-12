劉宇亮：互聯互通加速 增港交所競爭力

近期互聯互通機制加速拓展，滬深港股票通完成的成交金額佔比提升。債券通也成為國際投資者配置內地債券的渠道。ETF已正式納入互聯互通機制，有利於兩地投資者進行雙向投資。互換通有利於境外投資者管理利率風險。

有利境外投資者管理利率風險

內地投資者目前不能通過港股通直接買入阿里巴巴（9988）、京東（9618）等把香港作為第二上市地的公司股票，但是可以買入追蹤恒生科技指數的ETF。而阿里巴巴在科指中權重最大，京東佔比亦高。以南方恒生科技ETF（3033）為例，阿里巴巴和京東的比重分別達9.37%和7.87%，相信ETF互通定會大受內地投資者歡迎。

互聯互通機制對內地而言，有利於加大金融開放步伐，推動金融市場高質量發展，滿足境內居民的跨境資產配置和投資需求；對香港來說，有利於拓寬境外投資者的投資品種和渠道，提升香港國際中心地位。

另一可以期待的催化劑為，第二上市中概股有望能納入互聯互通買賣，消息指有望今年內開通。估計若第二上市中概股成功納入港股通，將帶來合共超過400億元的潛在資金流入，屆時港股氣氛有望更熾熱，平均成交量會有可觀的上升。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]