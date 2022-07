梁天卓：與子女一起閱讀 小孩更易養成讀書習慣

Children growing up in homes with many books get 3 years more schooling than children from bookless homes, independent of the parents' education, occupation and class.

會買書父母 教育程度或較高

驟眼看來,這是對所有父母的好消息:買幾十甚至幾百本書放在家中,子女就會自動拿書來看,然後學業就會自然進步,這不是天下所有父母都夢寐以求嗎?不過,對經濟學和統計學稍有認識的都會知道,簡單地比較藏書量多與藏書量少的家庭子女將來教育程度,並不能估算出兩者的因果關係,因為前者與後者很可能並不是同一類父母,會買書的父母很可能教育程度較高,亦很可能更願意花時間在子女教育,所以剛才的研究結果反映的可能是這些額外因素的影響。

利用迴歸分析,我們要撇除部分額外因素並不難,例如剛才的研究其實已撇除了父母教育程度、職業等因素,不過並沒有將父母花在子女身上的時間控制在內。不難想像,父母花在子女身上的時間愈多,子女將來的成長就會愈順利。事實上,兩位勞工經濟者在一篇題為"How the Allocation of Children's Time Affects Cognitive and Noncognitive Development"的文章指出,父母多花時間與子女參與教育性質的活動能增強子女的認知技能:

Our results suggest that time spent in educational activities, particularly with parents, is the most productive input for cognitive skill development.

經常往圖書館借書 習慣書不離手

所以,不斷買書之外,父母很可能還需要多花時間與子女一起閱讀,才能讓他們養成讀書習慣。不要誤會,我並不是說買書沒有用。事實上,在大兒子出世後我亦特意將辦公室裏的部分書籍移到家中,希望他能夠沾染一點「書卷味」,另外我們經常帶他到附近圖書館借書(這邊圖書館的借書上限接近100本,而且過期還書並沒有罰款),加上幾年前他還未能認字時每晚和他講故事,他現在基本上無論任何時候都已是書不離手。

