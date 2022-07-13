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比亞迪大戶轉倉 惹股神沽貨疑雲 股價即日挫逾一成 比亞迪：未見減持信息

【明報專訊】內地電動車生產商比亞迪股份（1211）昨日股價急挫超過一成，據中央結算系統（CCASS）數據顯示，有約2.25億股比亞迪H股存倉至花旗銀行，股數與巴郡持股量脗合，市場猜測主要股東「股神」巴菲特旗下巴郡或部署減持。大和昨日發表報告，估計巴郡若不盡快澄清事件，比亞迪股價短期仍會受壓。

明報記者 陳麗歡

比亞迪昨日收報270.2元，全日跌11.9％；比亞迪A股（深：002594）則跌近5%，AH股合計單日蒸發市值逾700億元。比亞迪回覆本報查詢時表示，據港交所及證監會相關規則，大股東減持須申報權益，惟公司查閱港交所權益披露平台，未顯示減持信息，稱一切以股東權益申報為準。比亞迪續稱，公司目前經營一切正常，各項業務都在有序開展，新能源汽車銷量持續創下歷史新高。

2008年入股 帳面賺逾670億元

巴菲特由2008年9月斥資2.32億美元（約18.2億港元），以每股8元買入比亞迪2.25億股H股，持貨至今長達14年，現時為集團第三大股東（見圖1）。若以比亞迪周一（11日）306.8元收市價計算，該批股份總市值約690.3億元，帳面勁賺逾670億元，回報超過36倍（見圖2）。

值得留意的是，據指巴郡昔日入股比亞迪是由巴菲特「愛將」、喜馬拉雅資本創辦人兼董事長李祿促成，惟李祿去年已連番沽售比亞迪股份，目前持股已少於5%，毋須再申報。

促成入股主將 李祿頻減持

投行大和指出，比亞迪昨日股價大跌主要與大股東巴菲特出售持股傳聞有關，認為若巴郡短期內未有對事件表態，比亞迪可能進一步面臨拋售壓力。

大和資本市場執行董事劉偉健表示，若巴菲特一直未澄清事件，不排除他對未來幾年整體市場前景持謹慎態度，新能汽車增長或現放緩。

劉偉健又表示，今年市場投資氣氛轉差，浮現多項不確定因素，如加息、滯脹等大環境因素；而近年汽車股升幅顯著，近幾周開始回調，雖然比亞迪在眾多新能源車股中跑出，但同樣受大環境影響。大和維持比亞迪「買入」評級，目標價306.8元。

獨立股評人劉宇亮就表示，若上市公司大股東減持股份，須3日內公布，而是次涉及的股票存倉調動不一定是巴菲特為沽貨部署，亦可能是比亞迪配售股份。

劉宇亮又表示，假設該筆股權實屬巴菲特，亦需視乎他日後的舉動，若他只是放在花旗銀行，未有任何行動，比亞迪股價會回升。劉稱，是次比亞迪股價回調，若跌至240元，投資者可入場「撈一撈」。