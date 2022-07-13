moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

淡馬錫中國投資比重大降至22%

【明報專訊】新加坡主權基金淡馬錫（Temasek）公布截至今年3月底的2021/22財年表現，投資組合總值按年增長5.81%，總規模創歷史新高，主要受惠於未上市企業及新加坡企業估值上升；惟增長幅度按年大幅放緩。受中港股市下跌拖累，淡馬錫去年中國投資佔組合比例約22%，按年減少5個百分點，是期內唯一投資比重下跌的地區，而且是淡馬錫自2013年有披露以來新低（見圖）。

基金預計，今年投資速度將放緩，基於全球經濟脆弱，但表示仍會繼續投資中國科技，例如人工智能和深度技術領域等。

去年基金回報由25％跌至6％

截至今年3月底止年度，淡馬錫的基金回報僅為5.81%，較對上一年的24.53%回報，減少近19個百分點，10年期及20年期回報分別為7%及8%。投資組合總值約4030億坡元（約2.25萬億港元），再創歷史新高。基金表示，去年回報主要源自未上市企業及新加坡企業估值增長，當中未上市企業在投資組合中的比重達52%，按年增加7個百分點。

去年中國股市表現不佳，期內主要股票指數下跌逾一成。淡馬錫亦削減於中國的投資比重，較前一年佔比27%下調至22%，是自2013年以來的新低。

於過往3年，中國是組合中投資比重最大的地區，今年則由新加坡取代，佔比27%。整個亞洲地區的投資佔63%，美國佔21%。

稱仍是中國淨投資者 未有走資

淡馬錫表示，中國投資佔比減少是由於市場下跌。受內地監管打擊及疫情影響，其阿里巴巴（9988）及滴滴出行等企業的持股，估值均大幅下降；期內投資仍錄增長，則是由於新加坡股市上漲抵消了中國股市跌幅。不過，基金仍然是中國的淨投資者，未有走資。基金預計，中國今年經濟增長難以實現5.5%的官方目標，但依然看好在中國的投資，認為中國是「重要」的市場，並會繼續投資中國科技，包括發掘人工智能、城市基建及半導體等投資機會。

市場憂慮經濟衰退，淡馬錫表示，由於金融市場波動和地緣政治不確定，2023年美國出現衰退風險已上升，因此對前景謹慎，預計市場可能進一步下跌。淡馬錫將放慢投資，並採取謹慎態度。