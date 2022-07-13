港匯再觸7.85 恒指3連跌失50天線

【明報專訊】美國今晚將公布6月消費物價數據，料按年升達8.8%再創40年以來新高，資金先轉至美元避險，拖累昨日亞太區股市表現，港元匯價昨天亦近3周以來首次跌回弱方保證7.85水平。港股昨早承接美國隔夜跌勢，低開345點跌穿21,000點，早上一度收復50天線（21,029點）。不過大型科技股無力反彈，恒指期後再擴大跌幅，收報20,844點，3周後再次失守50天線，全日下跌1.32%或279點，連續第3日下跌，主板成交1155億元。