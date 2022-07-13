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港匯再觸7.85 恒指3連跌失50天線

【明報專訊】美國今晚將公布6月消費物價數據，料按年升達8.8%再創40年以來新高，資金先轉至美元避險，拖累昨日亞太區股市表現，港元匯價昨天亦近3周以來首次跌回弱方保證7.85水平。港股昨早承接美國隔夜跌勢，低開345點跌穿21,000點，早上一度收復50天線（21,029點）。不過大型科技股無力反彈，恒指期後再擴大跌幅，收報20,844點，3周後再次失守50天線，全日下跌1.32%或279點，連續第3日下跌，主板成交1155億元。

阿里挫逾5%最傷

國指收報7191點，跌1.77%，科指收報4524點，跌2.14%。北水通過港股通淨流入12.08億元。阿里巴巴（9988）下跌5.44%，為拖累恒指最大跌幅的成分股；美團（3690）和騰訊（0700）亦跌逾1%。

外地半導體業頻傳客戶需去庫存而減少採購的消息，拖累中芯國際（0981）昨日下跌3.39%，華虹（1347）跌2.99%。

截至今晨零時，恒指夜期報20,963點，高水118點。

基建股逆市升

周日公布的中國出口集裝箱運價指數，較一周前下跌1.2%，有分析稱海外需求下降加上航運開始復常，帶動運價下跌，航運股東方海外（0316）跌3.31%，中遠海控（1919）跌2.43%，連續第二日下跌。不過基建股續強，市場期望內地加強基建刺激經濟，中鐵（0390）、中交建（1800）升逾2%，是昨日少數上升的行業。

美匯指數昨日企穩108以上水平，續創2002年9月以來新高，昨日港匯亦自6月23日以來再次觸及7.85。

聯儲局3月以來共加息1.5厘，推高美元利率帶動資金從港元流出，金管局今年累計承接1042億港元沽盤，市場普遍預期聯儲局將在月底再加息0.75厘。