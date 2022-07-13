封城憂慮再起 內房股債續跌

碧桂園兩境內債跌逾兩成

昨日碧桂園的一隻2024年到期票息8厘的美元債昨再急跌，接近今年3月低位的50美仙以下水平，2030年到期票息3.875厘的美元債亦跌至30美仙水平；境內人民幣債方面，「21碧地03」曾跌24.66%，導致即市停牌，午後跌幅些微收窄至23.63%。另一「21碧地01」債價亦跌25%。

內房捱沽之際，上海及其他城市的疫情亦激發投資者擔心當局或將重新實施嚴格的封控措施，恐令本已舉步維艱的經濟更陷困境。此前疫情已令內房銷售大跌，令資金短缺的內房雪上加霜。

投資者亦密切監察內房賣樓表現，美銀報告指出，7月3至9日在47城一手樓銷量按年跌42%，按周跌50%，較6月下旬及7月初的銷售情况顯著冷卻。但該行相信一手樓銷售按年仍較4及5月佳，相信是市場明確復蘇的迹象，惟復蘇步伐只是漸進式。

匯豐看好中海外潤地旭輝

匯豐報告則提到，內地新冠病例激增及封城對市場有暫時影響，在恐慌拋售過後，預計投資者將重新關注內地樓市下半年恢復情况，以及選出能在此次周期中的倖存者，寬鬆政策仍是該行的投資主軸。該行又提到，在今次大調整中，國企在沽壓中明顯較有韌力，有關國企更具渡過當前波動周期的能力，與該行看法一致。該行認為政策加碼將帶動實體市場回暖，亦是重振投資者對行業信心的關鍵，並偏好中海外（0688）、華潤置地（1109）和旭輝（0884）。