未擬重啟鎳亞洲交易時段 LME：須待流動性回復停市前

披露場外交易倉位 添市場穩定

近來主要金屬價格下挫，張柏廉稱目前難以預測大宗商品市場走勢，但LME與全球其他金屬市場一樣面對同樣環境，考慮到交易所擁有穩定業務基礎，認為目前的交易水平穩定，毋須過分擔心。被問及有市場聲音反對LME修例要求披露所有金屬於場外交易（OTC）的倉位情况，他指出LME旨在確保市場操作的公允及透明度，認為有關規定有助監管海外市場的交易，長遠有利整個市場發展，尤其提高市場穩定度，以避免停市事件再次發生。

目前LME面臨3項司法覆核申索，張柏廉表示，當中英國金融市場行為監管局（FCA）就LME停止買賣的行為檢討當中的風險管理經驗，英倫銀行則審查結算平台LME Clear當時的行為。他質疑有關指控沒有理據，但礙於案件進入司法程序，不便評論。

此外，LME已展開獨立第三方調查，針對所有市場結構作出專業審核，重點研究市場結構、在高市場風險下保護投資者措施等。調查工作將於年底完結，隨後會發表相關報告。